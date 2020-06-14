З Днем ангела Віри: найкращі привітання, смс, картинки та відео

Православні віряни в неділю, 14 червня, вшановують пам'ять мучениці Віри Самсонової. Свята загинула в радянському виправному таборі 1940 року.
Цього дня ті, хто мають ім'я Віра, відзначають свої іменини. OBOZREVATEL публікує найкращі привітання з Днем ангела у віршах і прозі, смс, листівки та відео.
З Днем ангела Віри
День ангела Віри: смс, вірші та проза
С верою в сердце каждый живет.
Тебе, Вера, имя пусть силы дает,
Пусть будет твоей путеводной звездой,
По жизни тебя пусть ведет за собой.
Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,
Вера в добро никогда не кончалась.
Тебе пожелаю я верить, любить
И веру в прекрасное людям дарить.
***
День ангела Віри 2020
otkritkiok.ru
День Ангела сьогодні твій,
Наша мила Віро!
Нехай дарує спокій,
І радості – без міри.
Нехай буленні мирні дні
Йдуть, несучи удачу!
Щоб з кожним днем була б ти
Прекрасніша й багатша!
***
Іменини Віри: листівки
otkritkiok.ru
Дорогая наша Вера!
Будь прекрасней чем Венера,
Между счастьем и любовью
Никогда не строй барьеры!
Радуйся и наслаждайся,
Будь активной, яркой, смелой!
И во всем ты преуспеешь,
Лучшим став для нас примером!
***
Привітання з Днем ангела Віри
otkritkiok.ru
С днем ангела, Вера! Желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть никогда не покинут тебя твои две сестры – надежда и любовь, переполняющие сердце.
***
Вітаю тебе, дорога Вірочко. Побажаю ніколи не втрачати своєї віри в найкраще, віри в себе та добрих людей. Нехай життя наповнюється світлом, радістю, удачею, благополуччям, щирістю, добром і любов'ю. Бажаю тобі сталості в коханні, щасті й достатку, а якщо очікуються зміни, то, щоб вони були лише в кращу сторону.
З Днем ангела Віри: картинки
Анімаційна листівка в День ангела Віри
otkritkiok.ru
Побажання в День ангела Віри
otkritkiok.ru
Привітання з іменинами
Гифка з Днем ангела Віри
otkritkiok.ru
Вірші до Дня ангела Віри
otkritkiok.ru
Іменини Віри: відео
Раніше OBOZREVATEL назвав найкращі українські фільми та мультфільми: сім стрічок для перегляду з дітьми.
За матеріалами: pozdravok.ru.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".