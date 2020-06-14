З Днем ангела Віри: найкращі привітання, смс, картинки та відео

Православні віряни в неділю, 14 червня, вшановують пам'ять мучениці Віри Самсонової. Свята загинула в радянському виправному таборі 1940 року.

Цього дня ті, хто мають ім'я Віра, відзначають свої іменини. OBOZREVATEL публікує найкращі привітання з Днем ангела у віршах і прозі, смс, листівки та відео.

З Днем ангела Віри Pinterest

День ангела Віри: смс, вірші та проза

С верою в сердце каждый живет.

Тебе, Вера, имя пусть силы дает,

Пусть будет твоей путеводной звездой,

По жизни тебя пусть ведет за собой.

Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,

Вера в добро никогда не кончалась.

Тебе пожелаю я верить, любить

И веру в прекрасное людям дарить.

***

День ангела Віри 2020 otkritkiok.ru

День Ангела сьогодні твій,

Наша мила Віро!

Нехай дарує спокій,

І радості – без міри.

Нехай буленні мирні дні

Йдуть, несучи удачу!

Щоб з кожним днем була б ти

Прекрасніша й багатша!

***

Іменини Віри: листівки otkritkiok.ru

Дорогая наша Вера!

Будь прекрасней чем Венера,

Между счастьем и любовью

Никогда не строй барьеры!

Радуйся и наслаждайся,

Будь активной, яркой, смелой!

И во всем ты преуспеешь,

Лучшим став для нас примером!

***

Привітання з Днем ангела Віри otkritkiok.ru

С днем ангела, Вера! Желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть никогда не покинут тебя твои две сестры – надежда и любовь, переполняющие сердце.

***

Вітаю тебе, дорога Вірочко. Побажаю ніколи не втрачати своєї віри в найкраще, віри в себе та добрих людей. Нехай життя наповнюється світлом, радістю, удачею, благополуччям, щирістю, добром і любов'ю. Бажаю тобі сталості в коханні, щасті й достатку, а якщо очікуються зміни, то, щоб вони були лише в кращу сторону.

З Днем ангела Віри: картинки

Анімаційна листівка в День ангела Віри otkritkiok.ru

Побажання в День ангела Віри otkritkiok.ru

Привітання з іменинами Pinterest

Гифка з Днем ангела Віри otkritkiok.ru

Вірші до Дня ангела Віри otkritkiok.ru

Іменини Віри: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru.

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