З Днем ангела Вероніки: картинки, листівки, привітання у віршах і прозі
25 липня власниці імені Вероніка відзначають свій день ангела. Фото: Pixabay
Православна церква 25 липня вшановує пам'ять святої Вероніки. Праведна Вероніка, за переказами, була жінкою, яка страждала від кровотеч і зцілилася від дотику до краю ризи Ісуса Христа.
Цього дня власниці імені Вероніка відзначають свій день ангела. Вероніка – ім'я латинського походження. У перекладі воно означає "та, що приносить перемогу", "переможна" (від імені грецької богині перемоги Ніки). До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Праведна Вероніка Кровоточива Фото: azbyka.ru
З Днем ангела Вероніки: смс, вірші та проза
Тебе всем сердцем, Вероника,
Хочу всех благ я пожелать!
Живи красиво, ярко, с шиком,
Желаю в счастье утопать!
Любовь пусть сердце согревает,
Улыбка светит пусть всегда!
Пусть все, чего душа желает,
Осуществится без труда!
***
З Днем Ангела Вероніку я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Тебе сегодня, Вероника,
Хочу всех благ я пожелать!
Улыбок, радостей и шика,
Всего, о чем можно мечтать!
Пускай здоровье крепким будет,
Карьера пусть стремится ввысь,
Пускай тебя родные любят
И пусть прекрасной будет жизнь!
***
Вітаю з Днем ангела, Вероніка! Нехай на обличчі завжди сяє твоя чарівна посмішка, бажаю насолоджуватися кожною секундою життя і цінувати людей, які поруч.
***
Я поздравляю тебя, дорогая Вероника. Пожелаю, чтобы жизнь твоя была насыщенной и полноценной, чтобы в ней было много радости, света, удачи и добра. Желаю тебе, милая, невероятных сил и оптимизма, верной любви и надежного благополучия, великолепного настроения и доброты души.
***
Очі нехай світяться щастям, щоб посмішка не сходила з твого прекрасного обличчя. Нехай будуть наповнені ніжністю дні, де близькі люди знайдуть час обійняти, поговорити, поділитися секретом і вислухати. Посміхайся, Вероніка, і не думай ні про що, що може зіпсувати настрій.
День ангела Вероніки: картинки та листівки
Картинка з Днем ангела Вероніки Фото: ulyublena.com
Листівка до Дня ангела Вероніки Фото: vjoy.cc
Привітання з Днем ангела Вероніки Фото: facedobra.com
Іменини Вероніки Фото: willbeua.com
Іменини Вероніки: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru.