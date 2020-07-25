З Днем ангела Вероніки: картинки, листівки, привітання у віршах і прозі

Православна церква 25 липня вшановує пам'ять святої Вероніки. Праведна Вероніка, за переказами, була жінкою, яка страждала від кровотеч і зцілилася від дотику до краю ризи Ісуса Христа.

Цього дня власниці імені Вероніка відзначають свій день ангела. Вероніка – ім'я латинського походження. У перекладі воно означає "та, що приносить перемогу", "переможна" (від імені грецької богині перемоги Ніки). До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Праведна Вероніка Кровоточива Фото: azbyka.ru

З Днем ангела Вероніки: смс, вірші та проза

Тебе всем сердцем, Вероника,

Хочу всех благ я пожелать!

Живи красиво, ярко, с шиком,

Желаю в счастье утопать!

Любовь пусть сердце согревает,

Улыбка светит пусть всегда!

Пусть все, чего душа желает,

Осуществится без труда!

***

З Днем Ангела Вероніку я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Тебе сегодня, Вероника,

Хочу всех благ я пожелать!

Улыбок, радостей и шика,

Всего, о чем можно мечтать!

Пускай здоровье крепким будет,

Карьера пусть стремится ввысь,

Пускай тебя родные любят

И пусть прекрасной будет жизнь!

***

Вітаю з Днем ангела, Вероніка! Нехай на обличчі завжди сяє твоя чарівна посмішка, бажаю насолоджуватися кожною секундою життя і цінувати людей, які поруч.

***

Я поздравляю тебя, дорогая Вероника. Пожелаю, чтобы жизнь твоя была насыщенной и полноценной, чтобы в ней было много радости, света, удачи и добра. Желаю тебе, милая, невероятных сил и оптимизма, верной любви и надежного благополучия, великолепного настроения и доброты души.

***

Очі нехай світяться щастям, щоб посмішка не сходила з твого прекрасного обличчя. Нехай будуть наповнені ніжністю дні, де близькі люди знайдуть час обійняти, поговорити, поділитися секретом і вислухати. Посміхайся, Вероніка, і не думай ні про що, що може зіпсувати настрій.

День ангела Вероніки: картинки та листівки

Картинка з Днем ангела Вероніки Фото: ulyublena.com

Листівка до Дня ангела Вероніки Фото: vjoy.cc

Привітання з Днем ангела Вероніки Фото: facedobra.com

Іменини Вероніки Фото: willbeua.com

Іменини Вероніки: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru.