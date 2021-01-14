З днем ангела Василя: привітання, картинки та листівки

У четвер, 14 січня, власники імені Василь відзначають свій день ангела.

Так, у цю дату віряни в Україні шанують пам'ять святителя Василія Великого – святого, який жив у 4 столітті. OBOZREVATEL до свята публікує привітання і побажання, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в день ангела Василя

Нехай в житті усе тобі, Василь,

Легко вдається, без зусиль,

Хай щастя наповнює дім,

Всі негаразди розвіються у дим

Нехай в душі любов живе,

Здоров'я Бог тобі дає,

Будь сильним і веселим ти

До мрії без перешкод іди!

***

Поздравляю, Василий, тебя!

Пусть твои сбываются желанья,

Удаются пусть дела:

Планы, мысли, начинанья.

Настроенье пусть твое,

Словно солнышко блистает.

Будет пусть тебе подвластно все,

И любовь пусть душу согревает.

***

Вітаю я, Василю,

І бажаю першим бути,

Перемагати завжди по життю,

Вірно, щиро кохати.

Водяться завжди хай гроші,

Щастя буде нехай у сім'ї,

На роботі неодмінно

Нехай завжди щастить тобі.

***

Вітаю тебе, Василю, з днем ангела. Бажаю високих досягнень у житті та абсолютних перемог. Найміцніших сил і впевнених позицій, правильних рішень і геніальних ідей, вірного кохання та справжніх друзів.

***

Василий, поздравляем тебя с днем ангела и желаем вдохновения, усердия, профессионализма, стойкости и творческого подхода к жизни!

***

С именинами, Василий! будь мужественным и целеустремленным, иди твердыми шагами к успеху и не останавливайся перед трудностями. Будь счастливым и жизнерадостным!

***

Дорогий Василю, сердечно вітаю тебе з дне ангела і щиро бажаю великого щастя в житті та неймовірних чудес, доброї удачі та везіння, кохання, оптимізму та швидкого шляху до цілей.

Картинки і листівки до дня ангела Василя

З днем ангела Василя YouTube

Привітання з днем ангела Василя ridna.com.ua

Листівка в день ангела Василя Pinterest

Іменини Василя 2021 Pinterest

Відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції і прикмети на Старий Новий рік : історія, найпопулярніші звичаї та ворожіння.

За матеріалами: pozdravok.ru.