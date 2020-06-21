З Днем ангела Василя: гарні привітання, вірші, картинки та відео
У неділю, 21 червня, в православ'ї відзначається набуття мощей благовірних князів Василя і Костянтина Ярославських.
Цього дня всі, хто має ім'я Василь, відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL підготував привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.
З Днем ангела Василя: смс, привітання у віршах і прозі
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Василя,
Прийми привітання!
***
Поздравляю я, Василий,
И желаю первым быть,
Побеждать всегда по жизни,
Верно, искренне любить.
Водятся всегда пусть деньги,
Счастье будет пусть в семье,
Не работе непременно
Пусть всегда везет тебе.
***
Нехай в житті усе тобі, Василь,
Легко вдається, без зусиль,
Хай щастя наповнює дім,
Всі негаразди розвіються у дим
Нехай в душі любов живе,
Здоров'я Бог тобі дає,
Будь сильним і веселим ти
До мрії без перешкод іди!
***
Василий царственный – так будь как царь вселенной,
Все свои планы ты в реальность воплоти,
Поздравляю я тебя с Днем Ангела, Василий,
Пусть добрый ангел бережет тебя в пути.
***
Дорогий Василю, чи знаєш ти, що ім'я твоє походить від слова "цар"? Бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі і стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а везіння не обходить тебе стороною. З Днем ангела!
***
Дорогой Василий, сердечно поздравляю тебя и от души желаю великого счастья в жизни и невероятных чудес, доброй удачи и несомненного везения, светлой любви и бравых подвигов, неугасаемого оптимизма и верного пути к целям.
Картинки та листівки до Дня ангела Василя
Іменини Василя: відео
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За матеріалами: pozdravok.r u, pozdravik.ru, maximum.fm.