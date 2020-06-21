З Днем ангела Василя: гарні привітання, вірші, картинки та відео

У неділю, 21 червня, в православ'ї відзначається набуття мощей благовірних князів Василя і Костянтина Ярославських.

Цього дня всі, хто має ім'я Василь, відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL підготував привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.

З Днем ангела Василя: смс, привітання у віршах і прозі

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!

***

Побажання в День ангела Василя otkritkiok.ru

Поздравляю я, Василий,

И желаю первым быть,

Побеждать всегда по жизни,

Верно, искренне любить.

Водятся всегда пусть деньги,

Счастье будет пусть в семье,

Не работе непременно

Пусть всегда везет тебе.

***

Картинки в День ангела Василя

Нехай в житті усе тобі, Василь,

Легко вдається, без зусиль,

Хай щастя наповнює дім,

Всі негаразди розвіються у дим

Нехай в душі любов живе,

Здоров'я Бог тобі дає,

Будь сильним і веселим ти

До мрії без перешкод іди!

***

Іменини Василя otkritkiok.ru

Василий царственный – так будь как царь вселенной,

Все свои планы ты в реальность воплоти,

Поздравляю я тебя с Днем Ангела, Василий,

Пусть добрый ангел бережет тебя в пути.

***

Гифка з Днем ангела Василя otkritkiok.ru

Дорогий Василю, чи знаєш ти, що ім'я твоє походить від слова "цар"? Бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі і стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а везіння не обходить тебе стороною. З Днем ангела!

***

Дорогой Василий, сердечно поздравляю тебя и от души желаю великого счастья в жизни и невероятных чудес, доброй удачи и несомненного везения, светлой любви и бравых подвигов, неугасаемого оптимизма и верного пути к целям.

Картинки та листівки до Дня ангела Василя

З Днем ангела Василя facedobra.com

День ангела Василя 2020 otkritkiok.ru

Прикольні поздоровлення з Днем ангела Василя otkritkiok.ru

Іменини Василя: відео

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За матеріалами: pozdravok.r u, pozdravik.ru, maximum.fm.