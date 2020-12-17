З Днем ангела Варвари: привітання, картинки і листівки

У четвер, 17 грудня, власниці імені Варвара відзначають свій день ангела. Так, православні віряни цього дня вшановують пам'ять їхньої покровительки – святої великомучениці Варвари Іліопольської.

До свята OBOZREVATEL підготував добірку привітань з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в день ангела Варвари

У День святої Варвари я свічку запалю,

І простої молитви слова прошепочу.

Не прошу я слави, влади і багатства,

Дітям та батькам прошу здоров'я, щастя.

Милості та захисту я прошу для них,

Збережи, свята, коханих і близьких.

***

Варвара-краса, с именинами тебя!

Поздравляем, поздравляем,

Счастья, радости желаем,

Пусть пройдет пора невзгод,

Пусть всегда тебе везет,

Жизнь вся будет без хлопот,

"Улыбни" по шире рот!

Тебе улыбка, очень идет...

***

З Днем Варвари вітаю!

Віра буде нехай чиста.

Про святу вам нагадаю –

Ту, що вірила в Христа,

Незважаючи на муки,

Його не зреклася.

Хай вистачить терпіння,

Щоб мрія твоя збулася!

***

Поздравляю, милая Варюша!

Нынче День твоей Святой.

Пусть покой наполнит душу,

Счастье будет пусть с тобой.

Вера крепнет пусть, конечно,

И соблазны не тревожат пусть.

Станет жизнь пускай успешной

И вовек не тронет грусть.

***

У день святої Варвари

Горять нехай свічки в храмі,

Перед вашою вірою гори

Розступляться хай самі.

Від зла людського заховають

І від біди укриють,

Нехай свята Варвара

Веде вас за собою.

Душу вам очистить,

Смиренністю нагородить,

На добрі справи

Нехай вас благословить.

***

Вітаю з Днем святої Варвари і бажаю, щоб дух великомучениці завжди наставляв на правильний шлях і добрі вчинки, щоб життя дарувало світлі моменти щастя і кохання, щоб серце незмінно вірило в чудеса і доброту цього світу.

***

Поздравляю с Днем Варвары и искренне желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.

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День святої Варвари, чию глибоку християнську віру не змогли зламати ніякі випробування, відзначаємо сьогодні. Бажаю Вам добра, спокою, мудрості, непохитності в досягненні своїх заповітних цілей, миру, впевненості у своїх силах.

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З Днем святої Варвари! Бажаю міцної віри, правди, блага в житті та достатку. Нехай ніщо не зможе зламати твій внутрішній стрижень, нехай кожен день дарує мир і добро.

Картинки і листівки до дня ангела Варвари

Привітання з днем ангела Варвари ridna.com.ua

Картинка в день ангела Варвари facedobra.com

Листівка в день ангела Варвари YouTube

Відео в іменини Варвари

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції в День святої Варвари, а також про те, що не можна робити в свято. Ця свята вважається заступницею всіх жінок.

За матеріалами:pozdravok.ru.