З Днем ангела Варвари: привітання, картинки і листівки
У четвер, 17 грудня, власниці імені Варвара відзначають свій день ангела. Так, православні віряни цього дня вшановують пам'ять їхньої покровительки – святої великомучениці Варвари Іліопольської.
До свята OBOZREVATEL підготував добірку привітань з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
У День святої Варвари я свічку запалю,
І простої молитви слова прошепочу.
Не прошу я слави, влади і багатства,
Дітям та батькам прошу здоров'я, щастя.
Милості та захисту я прошу для них,
Збережи, свята, коханих і близьких.
***
Варвара-краса, с именинами тебя!
Поздравляем, поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Пусть пройдет пора невзгод,
Пусть всегда тебе везет,
Жизнь вся будет без хлопот,
"Улыбни" по шире рот!
Тебе улыбка, очень идет...
***
З Днем Варвари вітаю!
Віра буде нехай чиста.
Про святу вам нагадаю –
Ту, що вірила в Христа,
Незважаючи на муки,
Його не зреклася.
Хай вистачить терпіння,
Щоб мрія твоя збулася!
***
Поздравляю, милая Варюша!
Нынче День твоей Святой.
Пусть покой наполнит душу,
Счастье будет пусть с тобой.
Вера крепнет пусть, конечно,
И соблазны не тревожат пусть.
Станет жизнь пускай успешной
И вовек не тронет грусть.
***
У день святої Варвари
Горять нехай свічки в храмі,
Перед вашою вірою гори
Розступляться хай самі.
Від зла людського заховають
І від біди укриють,
Нехай свята Варвара
Веде вас за собою.
Душу вам очистить,
Смиренністю нагородить,
На добрі справи
Нехай вас благословить.
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Вітаю з Днем святої Варвари і бажаю, щоб дух великомучениці завжди наставляв на правильний шлях і добрі вчинки, щоб життя дарувало світлі моменти щастя і кохання, щоб серце незмінно вірило в чудеса і доброту цього світу.
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Поздравляю с Днем Варвары и искренне желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.
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День святої Варвари, чию глибоку християнську віру не змогли зламати ніякі випробування, відзначаємо сьогодні. Бажаю Вам добра, спокою, мудрості, непохитності в досягненні своїх заповітних цілей, миру, впевненості у своїх силах.
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З Днем святої Варвари! Бажаю міцної віри, правди, блага в житті та достатку. Нехай ніщо не зможе зламати твій внутрішній стрижень, нехай кожен день дарує мир і добро.Картинки і листівки до дня ангела Варвари
Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції в День святої Варвари, а також про те, що не можна робити в свято. Ця свята вважається заступницею всіх жінок.
За матеріалами:pozdravok.ru.