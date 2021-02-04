З днем ангела Тимофія: привітання та листівки
У четвер, 4 лютого, власники імені Тимофій відзначають свій день ангела. Так, православна церква в цю дату вшановує пам'ять їхнього святого покровителя – єпископа Ефеського Тимофія, апостола від сімдесяти та учня апостола Павла.
До свята OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання у віршах і прозі, картинки, відео та листівки.Вірші, смс і проза в день ангела Тимофія
Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Твой Ангел ходит по земле...
И мы сердечно поздравляем
Тебя, Тимофей, с чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
***
Від душі тебе вітаємо,
Наш милий Тимофій,
Дружно ми тобі бажаємо
Яскравих вражень та ідей!
***
Поздравляем Тимофея,
Пусть тебе встретиться фея,
Все желания исполнит,
Жизнь твою добром наполнит.
Желаем мы любви и счастья,
Пусть мимо все идут ненастья,
Пусть неприятности проходят,
Удача и тепло приходят.
***
Як приємно вітати друзів!
Тимко, з днем ангела, дорогий!
Чарки повні налий мерщій
За характер вип'ємо твій золотий!
Пропонуємо тост за силу і удачу,
За те, що ти такий, який ти є!
Гарний, розумний, гумористичний, надійний
Дружити з тобою вважаємо за честь!
***
Дорогий Тимофію, щиро вітаю тебе з днем ангела і бажаю всіх благ. Будь щасливий і задоволений своїм життям, кохай, твори, мрій, прагни і неодмінно добивайся свого. Бажаю тобі, Тімо, здоров'я і благополуччя, а також достатку, удачі та героїчних перемог на своєму шляху!
***
С днем ангела, Тимофей, пусть твоя жизнь становится все интересней, насыщенней, разнообразней и веселей. Здоровья и богатства, удачи и любви, успеха и благополучия, счастья и восторга, уверенности и в себе, и в своем завтрашнем дне!
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Тимофій, з днем ангела тебе! Ніколи не сумнівайся в своїх силах і завжди будь лідером у хіт-парадах успіху. Вітаю тебе і від душі бажаю завжди бути гордою і рішучою людиною, розумним і гарним чоловіком, доброю і відкритою душею. Удачі тобі на кожному кроці по шляху до твоїх мрій.Картинки й листівки
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.