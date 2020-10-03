З Днем ангела Тетяни: гарні привітання зі святом

У суботу, 3 жовтня, згідно з православним церковним календарем власниці імені Тетяна відзначають свій день ангела.

Оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

З Днем ангела Тетяни: смс, вірші та проза

З Днем Тетяни вітаю!

Від душі тобі бажаю

Не сумувати, не хворіти

З кожним днем лише гарнішати!

***

Мы собрались, чтоб тебя, Таня, поздравлять

С днем именин, с прекрасным светлым днем,

Мы много радости спешим тебе желать,

Ведь она в нежном имени твоем.

В удачу, в силы свои свято верь, Танюша,

Пусть солнце тебе дарит яркий свет,

Иди уверенно, злых сплетников не слушай,

На все вопросы ты сама найдешь ответ.

***

У Тетяни день тобі бажаю:

Нехай твій вогонь не вгасає,

Ангел-хранитель охороняє,

Від горя, бід оберігає.

***

С днем именин сегодня, Танечка, тебя

Поздравит пусть с рассветом мир большой,

В Татьянин день пускай семья, любя,

Большого счастья пожелает всей душой.

И я спешу тебя поздравить в этот час,

Пусть ангел, Танечка, с небес тебя хранит,

Пусть будет в жизни все отлично, просто класс,

Пускай Господь дорогу светом озарит.

***

Тетяно, нині свято в тебе,

З Днем Ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай Ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

***

С днем ангела, Татьяна! Пускай вера, надежда и любовь будут твоими лучшими подругами. Женского счастья, благополучия, везения, здоровья и хорошего настроения!

***

Тетяна, з днем ангела. Нехай ангел-охоронець всюди слідує за тобою і оберігає від усіх бід і нещасть. Бажаю міцного здоров'я, добра і щасливих днів.

***

С Днем Татьяны! Веселой жизни, ярких чудес, прекрасных мгновений, уверенных стремлений, грандиозных успехов, счастливой любви.

***

Нехай свята Тетяна буде вірною заступницею, оберігає від бід, допомагає зробити правильний вибір і буде завжди з тобою!

Іменини Тетяни: листівки і картинки

День ангела Тетяни: відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.