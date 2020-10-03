З Днем ангела Тетяни: гарні привітання зі святом
У суботу, 3 жовтня, згідно з православним церковним календарем власниці імені Тетяна відзначають свій день ангела.
Оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео – далі в матеріалі OBOZREVATEL.
З Днем ангела Тетяни: смс, вірші та проза
З Днем Тетяни вітаю!
Від душі тобі бажаю
Не сумувати, не хворіти
З кожним днем лише гарнішати!
***
Мы собрались, чтоб тебя, Таня, поздравлять
С днем именин, с прекрасным светлым днем,
Мы много радости спешим тебе желать,
Ведь она в нежном имени твоем.
В удачу, в силы свои свято верь, Танюша,
Пусть солнце тебе дарит яркий свет,
Иди уверенно, злых сплетников не слушай,
На все вопросы ты сама найдешь ответ.
***
У Тетяни день тобі бажаю:
Нехай твій вогонь не вгасає,
Ангел-хранитель охороняє,
Від горя, бід оберігає.
***
С днем именин сегодня, Танечка, тебя
Поздравит пусть с рассветом мир большой,
В Татьянин день пускай семья, любя,
Большого счастья пожелает всей душой.
И я спешу тебя поздравить в этот час,
Пусть ангел, Танечка, с небес тебя хранит,
Пусть будет в жизни все отлично, просто класс,
Пускай Господь дорогу светом озарит.
***
Тетяно, нині свято в тебе,
З Днем Ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!
***
С днем ангела, Татьяна! Пускай вера, надежда и любовь будут твоими лучшими подругами. Женского счастья, благополучия, везения, здоровья и хорошего настроения!
***
Тетяна, з днем ангела. Нехай ангел-охоронець всюди слідує за тобою і оберігає від усіх бід і нещасть. Бажаю міцного здоров'я, добра і щасливих днів.
***
С Днем Татьяны! Веселой жизни, ярких чудес, прекрасных мгновений, уверенных стремлений, грандиозных успехов, счастливой любви.
***
Нехай свята Тетяна буде вірною заступницею, оберігає від бід, допомагає зробити правильний вибір і буде завжди з тобою!
Іменини Тетяни: листівки і картинки
День ангела Тетяни: відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних у жовтні 2020 в Україні: коли канікули в школах і переведення годинників.
За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.