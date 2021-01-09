З днем ангела Степана: привітання, картинки та листівки

Власники імені Степан в суботу, 9 січня, відзначають свій день янгола: церква в цю дату вшановує пам'ять їхнього святого покровителя – апостола від сімдесяти Стефана Першомученика.

OBOZREVATEL підготував привітання до іменин та побажання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.

Вірші, проза та смс в день ангела Степана

Мы тебя хотим поздравить,

Пожелать тебе, Степан,

Чтобы ты отдыхал почаще

И объездил много стран,

Чтоб на все свои вопросы

Ты ответы находил,

Чтоб в семье все было гладко,

Чтоб всегда ты счастлив был!

***

Добрий ангел торкнувся крилом тебе,

І з іменинами тихесенько привітав,

І ми тобі бажаємо щастя, радості, тепла,

Дотримуйся, Степан, життєвих правил.

Нехай удача поряд крокує,

Нехай друзі надійними будуть,

Нехай в душі завжди співає весна,

Будь впевненим в собі! Многая літа!

***

Пусть добрый ангел тебя хранит,

Пускай удача не проходит мимо,

Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,

Пусть жизнь покажется малиной.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть все задуманное свершится,

С именинами тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

***

Дорогий Степане, вітаю тебе з днем ангела. Бажаю тобі великих успіхів, благополучної діяльності, занять до душі, чудових друзів, завжди гарного настрою та відмінного здоров'я.

***

Дорогой Степа, от всего сердца тебя поздравляю и хочу пожелать жить без сомнений и печали, успешно работать во всех сферах, искренне любить и заботиться о близких, мечтать о сокровенном и стремиться к своим целям.

***

Степане, вітаю з днем ангела. Бажаю тобі не зупинятися на досягнутих успіхах і завжди стрімко йти назустріч своїм бажанням. Оптимізму, доброго здоров'я, міцного кохання, ентузіазму і вічного кохання.

***

Вітаю тебе, Степане. Хочу побажати бути сміливим, талановитим, єдиним і неповторним для своїх близьких, процвітаючим у будь-яких справах, абсолютно впевненим у своєму успіху, непереможним в кожному бою.

Картинки і листівки до дня ангела Степана

Побажання в день ангела Степана v24.com.ua

Привітання з днем ангела Степана kutoglyady.com.ua

З днем ангела Степана i2card.ot7.ru

Листівка в день ангела Pinterest

Відео з привітаннями до Дня ангела Степана

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Степанів день 9 січня. Святий Стефан здавна вважався покровителем домашніх тварин. Він був першим християнським мучеником: за проповідування слова Божого його побили камінням.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.