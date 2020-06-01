З Днем ангела Сергія: привітання у віршах і прозі, смс, відео та картинки

Православна церква 1 червня вшановує пам'ять преподобного Сергія Шухтомського, який жив в кінці XVI і на початку XVII століть.

Цього дня власники імені Сергій відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

З Днем ангела Сергія

З Днем ангела Сергія: смс, вірші та проза

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Сергія,

Прийми привітання!

***

Іменини Сергія 2020 pozdravok.ru

С днем ангела поздравить,

От души тебя, Сергей, спешу,

Пусть он всегда тебя направит,

На правильную тропу.

ускай от бед и зла оградит,

Пусть от несчастья и неудач защитит,

Пусть будет оберегом для тебя,

Пускай благословляет на добрые дела.

***

Гіфка до Дня ангела Сергія otkritkiok.ru

Сергій, бажаю щастя море,

Нехай не буде в житті горя,

Нехай супроводжує успіх,

Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!

***

День ангела Сергія pozdravok.ru

Сергій, вітаю! Нехай задумане вдається, а загадане – збувається. Нехай невдачі тримаються від тебе так далеко, як це тільки можливо, а радості весь час будуть на відстані витягнутої руки!

***

Сергію, вітаю тебе з іменинами! Пам'ятай, що ти не сивий, а брутальний. У тебе не пивний живіт, а накопичені досвід і знання, які не влізли в голову. І сипатися з тебе буде не пісок, а порох, який ще є у твоїх порохівницях. Шукай у всьому позитивні сторони!

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Іменини Сергія ulyublena.com

Сергей, я тебя поздравляю и желаю в этот день только хороших примет и добрых гороскопов, только веселых и насыщенных дней, только интересных и больших событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни! Будь успешным и счастливым!

Картинки до Дня ангела Сергія

Картинки з Днем ангела Сергія facedobra.com

Прикольні поздоровлення з іменинами Сергія otkritkiok.ru

Анімаційні привітання з Днем ангела Сергія pozdravok.ru

Побажання в День ангела Сергія otkritkiok.ru

СМС до Дня ангела Сергія otkritkiok.ru

Іменини Сергія 2020: відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravik.ru, maximum.fm.