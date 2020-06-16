З Днем ангела Поліни: гарні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, відео

У вівторок, 16 червня, православна церква вшановує пам'ять мучениці Павли-діви, що жила в 3-му столітті та присвятила себе служінню тим, хто страждав за віру. Святу було кинуто в піч, але вона залишилася неушкодженою, тоді її відіслали до Візантії, де вбили мечем.

Цього дня власниці імені Поліна, хрещені під ім'ям Павла, відзначають свої іменини. До Дня ангела Поліни OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання зі святом у віршах і прозі, смс, відео та картинки.

З Днем ангела Поліни

День ангела Поліни: смс, привітання у віршах і прозі

Поля, Полюшка, Полина,

Сладкий праздник – именины,

Добродушный и веселый.

Я тебе желаю, Поля,

Быть такой, как этот праздник:

Вдохновенной и прекрасной.

Именины пусть, как в детстве,

Открывают сказке сердце.

***

День ангела Поліни

Мила, чарівна і чудова Поленько, вітаю від щирого серця тебе з твоїм святом. Бажаю крапельок радості та сніжинок щастя, листопада надій і сонячних променів успіху. Будь у всьому чарівною і шалено коханою.

***

Кто знаком с Полиною —

Ею восторгается...

Поля, с именинами!

Пусть мечты сбываются!

Пусть теплом и радостью

Сердце согревается.

Пусть цветною радугой

Жизнь переливается!

***

Іменини Поліни 2020

Поліно, вітаю тебе зі святом! Бажаю, щоб кожен день тебе відвідували натхнення і муза. Нехай твоє життя буде розфарбованим яскравими фарбами. Міцного здоров'я, гарних вражень, подорожей і щасливої усмішки!

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Поленька, красавица, от чистого сердца поздравляю тебя. Желаю невероятных успехов в жизни и сладостных мечтаний, красоты души и тела, искренней любви и неземного счастья, чудесного настроения и верной удачи на твоем пути.

Картинки до Дня ангела Поліни

Листівка з Днем ангела Поліни

Анімаційні привітання з Днем ангела Поліни

Картинки з Днем ангела Поліни

Поздоровлення в іменини Поліни

Іменини Поліни: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.