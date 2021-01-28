З днем ангела Павла: привітання, картинки та листівки
У четвер, 28 січня, власники імені Павло відзначають свій день ангела. Так, православні віряни в Україні в цю дату вшановують пам'ять преподобного Павла Фівейського, першого християнського монаха-відлюдника.
До іменин Павла OBOZREVATEL зібрав привітання та побажання у віршах і прозі, картинки, листівки та відео.
Вірші, проза та смс в день ангела Павла
Поздравляю тебя, Паша,
Пусть сбудутся мечты твои
И льется счастье полной чашей,
Желаю искренней любви,
Здоровья много и удачи,
Только цветного настроения,
Чтоб становился ты богаче,
В карьере ждут пусть продвижения!
***
З днем ангела, Павле!
У справах – успіхів і перемог,
Всіх благ і гарного здоров'я,
Щоб у житті все було the best –
Живи ненудно і драйвово.
***
Я желаю тебе, Павел,
Никогда чтоб не лукавил,
Честен был всегда и всюду,
Пускай праздник дарит чудо!
Наполняет дом везеньем
И улыбками друзей,
Несет радость, вдохновенье,
Тюк эмоций и идей!
***
Павле, вітаємо!
І бажаємо ми,
Щоб з фортуною разом
У дружбі були ви.
Щоб успіх у навчанні
Надалі допоміг
Життєвий шлях обрати
Із безлічі доріг.
***
У твій день ангела, Павле, бажаємо тобі щастя, миру, світла і любові! Завжди залишайся найкращим і позитивним, нехай твої бажання збуваються, а страхи ніколи не втілюються. Усього прекрасного, нехай кожен твій день буде сонячним.
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С днем ангела, Павел! Будь здоров, полон сил и энергии! Пускай рядом всегда будут родные и близкие люди, которые поддержат и помогут тебе во всех начинаниях! Живи счастливо и получай от жизни только радость!
***
З днем ангела, Павло! Бажаю великих життєвих перемог і постійної удачі, подарунків долі та справджених надій. Будь найкращим, успішним, продуктивно працюй і потіш нас своїми новими ідеями. Ніколи не здавайся, знай, що всі двері відкриті перед тобою!
Картинки і листівки в іменини Павла
Відео до дня ангела Павла
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Павлів день, який відзначається 28 січня. За прикметами цієї дати намагаються передбачити, яким буде літо.
За матеріалами: pozdravok.ru.