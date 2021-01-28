З днем ангела Павла: привітання, картинки та листівки

У четвер, 28 січня, власники імені Павло відзначають свій день ангела. Так, православні віряни в Україні в цю дату вшановують пам'ять преподобного Павла Фівейського, першого християнського монаха-відлюдника.

До іменин Павла OBOZREVATEL зібрав привітання та побажання у віршах і прозі, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в день ангела Павла

Поздравляю тебя, Паша,

Пусть сбудутся мечты твои

И льется счастье полной чашей,

Желаю искренней любви,

Здоровья много и удачи,

Только цветного настроения,

Чтоб становился ты богаче,

В карьере ждут пусть продвижения!

***

З днем ангела, Павле!

У справах – успіхів і перемог,

Всіх благ і гарного здоров'я,

Щоб у житті все було the best –

Живи ненудно і драйвово.

***

Я желаю тебе, Павел,

Никогда чтоб не лукавил,

Честен был всегда и всюду,

Пускай праздник дарит чудо!

Наполняет дом везеньем

И улыбками друзей,

Несет радость, вдохновенье,

Тюк эмоций и идей!

***

Павле, вітаємо!

І бажаємо ми,

Щоб з фортуною разом

У дружбі були ви.

Щоб успіх у навчанні

Надалі допоміг

Життєвий шлях обрати

Із безлічі доріг.

***

У твій день ангела, Павле, бажаємо тобі щастя, миру, світла і любові! Завжди залишайся найкращим і позитивним, нехай твої бажання збуваються, а страхи ніколи не втілюються. Усього прекрасного, нехай кожен твій день буде сонячним.

***

С днем ангела, Павел! Будь здоров, полон сил и энергии! Пускай рядом всегда будут родные и близкие люди, которые поддержат и помогут тебе во всех начинаниях! Живи счастливо и получай от жизни только радость!

***

З днем ангела, Павло! Бажаю великих життєвих перемог і постійної удачі, подарунків долі та справджених надій. Будь найкращим, успішним, продуктивно працюй і потіш нас своїми новими ідеями. Ніколи не здавайся, знай, що всі двері відкриті перед тобою!

Картинки і листівки в іменини Павла

З днем ангела Павла YouTube

Привітання з днем ангела Павла YouTube

Листівка в день ангела tvoe.media

Картинка в день ангела Павла i2card.ot7.ru

Відео до дня ангела Павла

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Павлів день, який відзначається 28 січня. За прикметами цієї дати намагаються передбачити, яким буде літо.

За матеріалами: pozdravok.ru.