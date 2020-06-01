З Днем ангела Павла: гарні привітання у віршах і прозі, листівки та відео
Православна Церква 1 червня вшановує пам'ять одразу двох святих на ім'я Павло: це священномученики Павло Брянцев та Павло Попов.
Цього дня всі, хто має ім'я Павло, відзначають свої іменини. До Дня ангела Павла OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах і прозі, відео та листівки.
День ангела Павла: привітання у віршах і прозі
В день ангела Павла ми з тобою радієм
І сердечно бажаємо, щоб збулись Твої мрії.
Щоб пливло тобі щастя з роси та води,
Щоб жити – не тужити й не знати біди!
А коли б сумувати на мить довелось,
Пам’ятай, що про Тебе турбується хтось.
***
Будь всегда успешным, Павел
И уверенным в себе,
Чтобы рейтинг ты возглавил
Всех счастливчиков в судьбе!
Пусть, как птицы в свой скворечник,
Деньги в твой карман летят,
И удаче бесконечной
Будешь ты безумно рад!
***
Дорогий Павле, вітаю тебе і бажаю великого успіху, блискучої кар'єри і достатку, величезних перспектив та поваги, щирого кохання і справжнього щастя.
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Я знаю, що в тебе, дорогий Павле, все в житті складеться так, як ти бажаєш! Будь здоровий, сповнений сил і енергії! Нехай поруч завжди будуть рідні та близькі люди, які підтримають і допоможуть тобі у всіх починаннях! Живи щасливо і отримуй від життя насолоду!
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Дорогой Павел, я тебя поздравляю и хочу пожелать с легкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.
Картинки до Дня ангела Павла
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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.