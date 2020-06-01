З Днем ангела Павла: гарні привітання у віршах і прозі, листівки та відео

Православна Церква 1 червня вшановує пам'ять одразу двох святих на ім'я Павло: це священномученики Павло Брянцев та Павло Попов.

Цього дня всі, хто має ім'я Павло, відзначають свої іменини. До Дня ангела Павла OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах і прозі, відео та листівки.

З Днем ангела Павла facedobra.com

День ангела Павла: привітання у віршах і прозі

В день ангела Павла ми з тобою радієм

І сердечно бажаємо, щоб збулись Твої мрії.

Щоб пливло тобі щастя з роси та води,

Щоб жити – не тужити й не знати біди!

А коли б сумувати на мить довелось,

Пам’ятай, що про Тебе турбується хтось.

***

Гіфка з Днем ангела Павла otkritkiok.ru

Будь всегда успешным, Павел

И уверенным в себе,

Чтобы рейтинг ты возглавил

Всех счастливчиков в судьбе!

Пусть, как птицы в свой скворечник,

Деньги в твой карман летят,

И удаче бесконечной

Будешь ты безумно рад!

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Привітання з Днем ангела Павла otkritkiok.ru

Дорогий Павле, вітаю тебе і бажаю великого успіху, блискучої кар'єри і достатку, величезних перспектив та поваги, щирого кохання і справжнього щастя.

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Я знаю, що в тебе, дорогий Павле, все в житті складеться так, як ти бажаєш! Будь здоровий, сповнений сил і енергії! Нехай поруч завжди будуть рідні та близькі люди, які підтримають і допоможуть тобі у всіх починаннях! Живи щасливо і отримуй від життя насолоду!

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Іменини Павла pozdravok.ru

Дорогой Павел, я тебя поздравляю и хочу пожелать с легкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.

Картинки до Дня ангела Павла

День ангела Павла: вірші maximum.fm

Побажання в День ангела Павла otkritkiok.ru

Анімаційна листівка з Днем ангела Павла pozdravok.ru

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Іменини Павла 2020: відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.

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