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1 червня • оновлено в 06:05
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З Днем ангела Павла: гарні привітання у віршах і прозі, листівки та відео

1.3т
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Православна Церква 1 червня вшановує пам'ять одразу двох святих на ім'я Павло: це священномученики Павло Брянцев та Павло Попов.

Цього дня всі, хто має ім'я Павло, відзначають свої іменини. До Дня ангела Павла OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах і прозі, відео та листівки.

З Днем ангела Павла

З Днем ангела Павла

facedobra.com

День ангела Павла: привітання у віршах і прозі

В день ангела Павла ми з тобою радієм

І сердечно бажаємо, щоб збулись Твої мрії.

Щоб пливло тобі щастя з роси та води,

Щоб жити – не тужити й не знати біди!

А коли б сумувати на мить довелось,

Пам’ятай, що про Тебе турбується хтось.

***

Гіфка з Днем ангела Павла

Гіфка з Днем ангела Павла

otkritkiok.ru

Будь всегда успешным, Павел

И уверенным в себе,

Чтобы рейтинг ты возглавил

Всех счастливчиков в судьбе!

Пусть, как птицы в свой скворечник,

Деньги в твой карман летят,

И удаче бесконечной

Будешь ты безумно рад!

***

Привітання з Днем ангела Павла

Привітання з Днем ангела Павла

otkritkiok.ru

Дорогий Павле, вітаю тебе і бажаю великого успіху, блискучої кар'єри і достатку, величезних перспектив та поваги, щирого кохання і справжнього щастя.

***

Я знаю, що в тебе, дорогий Павле, все в житті складеться так, як ти бажаєш! Будь здоровий, сповнений сил і енергії! Нехай поруч завжди будуть рідні та близькі люди, які підтримають і допоможуть тобі у всіх починаннях! Живи щасливо і отримуй від життя насолоду!

***

Іменини Павла

Іменини Павла

pozdravok.ru

Дорогой Павел, я тебя поздравляю и хочу пожелать с легкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.

Картинки до Дня ангела Павла

День ангела Павла: вірші

День ангела Павла: вірші

maximum.fm

Побажання в День ангела Павла

Побажання в День ангела Павла

otkritkiok.ru

Анімаційна листівка з Днем ангела Павла

Анімаційна листівка з Днем ангела Павла

pozdravok.ru

Прикольні поздоровлення з Днем ангела Павла

Прикольні поздоровлення з Днем ангела Павла

otkritkiok.ru

Іменини Павла 2020: відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
церква релігія свято
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