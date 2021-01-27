З днем ангела Ніни: привітання, картинки та листівки до свята
У середу, 27 січня, власниці імені Ніна відзначають свій день ангела. Так, православні в Україні цієї дати вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.
До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, відео, картинки та листівки.
Привітання з днем ангела Ніни: смс, вірші та проза
З Днем святої Ніни я тебе вітаю,
Щастя та здоров'я міцного бажаю,
Нехай свята Ніна тобі завжди допоможе,
Від біди позбавить, радість примножить!
***
В этот день все Нины мира
Отмечают именины.
Пожелаем вам добра,
Светит пусть любви звезда!
Пусть пошлет вам Бог здоровья,
Счастья станет больше вдвое,
Хмурых дней в календаре
Чтоб не видеть вам вообще!
***
Вітаю тебе, Ніно,
З іменинами твоїми.
Будь здоровою й коханою,
Будь красивою й щасливою.
Ангел хай тебе береже
Від тривог, від бід, образ!
***
Царська велич в імені твоєму,
Справляєш іменини ти в січневий день,
Бажаємо тобі, Ніна, здоров'я й кохання,
Хай радістю й щастям наповняться дні,
Хай віра в усе найкраще душу окриляє,
І нехай свята Ніна тебе оберігає!
***
В день Святой Нины желаю тебе,
Чтобы царило счастье в судьбе.
Чтоб сердце твое доброта наполняла,
Нина Святая тебе помогала.
***
Поздравляю с Днем Святой Нины! Пусть все ваши молитвы будут услышаны, здоровье никогда не подводит, семья будет дружна и благополучна, а в доме царит мир и лад, чтобы Святая Нина помогала во всем!
***
Вітаю з Днем Святої Ніни. Від щирого серця бажаю сильної віри і міцних сил, добрих чудес в житті і світлих надій на краще. Нехай душа і серце будуть сповнені щирої милосердя і чистої любові. Бажаю завжди знаходити вірний шлях у житті і розділяти добру радість з оточуючими.
***
Вітаю з Днем Святої Ніни і від душі бажаю миру, здоров'я, добрих посмішок, радості, світлої надії, гармонії і щастя. Нехай ніхто і ніщо не зламає стебло твоєї щирості і щедрості, твого милосердя і шляхетності. Будь завжди кохана, бажана, шанована, чарівна і собою прекрасне!
***
С днем ангела Нины! Желаю мудрости, терпимости, красоты души и тела, исцелять свое сердце и сердца близких от обид и боли. Пусть твоя жизнь будет полна любви, надежд и радостных свершений.
Картинки і листівки до дня ангела Ніни
Відео до іменин Ніни
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кіпрська церква офіційно визнала автокефалію Православної церкви України. Цим вона підтримала рішення Блаженнішого Архієпископа Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостома II.
За матеріалами: pozdravok.ru.