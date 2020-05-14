З днем ангела Ніни: гарні привітання у віршах і прозі, листівки та відео
Православна церква 14 травня вшановує пам'ять мучениці Ніни Кузнєцової. Цього дня в 1938 році арештована НКВС свята померла в радянському виправно-трудовому таборі.
Також 14 травня всі, хто має ім'я Ніна, святкують свої іменини. До Дня ангела Ніни OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах і прозі, листівки та відео.
День ангела Ніни: привітання у віршах та прозі
Нина, пусть все планы, цели
Станут явью без труда!
Пусть удача в каждом деле
Будет рядышком всегда!
Пусть любовь согреет душу,
Дружба радость пусть несет!
В ясный день, дожди и стужу
Счастье в сердце пусть живет!
***
Ніна, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п’янко,
І Ангел вбереже від долі злої.
Хай буде над тобою синє небо
А поряд, завжди тільки гарні люди.
Хай Ангел завжди молиться за тебе,
І доленька твоя щаслива буде!
***
Дорогая Ниночка, поздравляю тебя и от чистого сердца желаю быть ярким лучиком доброты в этом мире, не впускать в свою жизнь грусть и обиду, следовать дорогой счастья и любви. Нина, пусть на твоей улице всегда будет праздник, пусть в твоей душе звучит мелодия мечты!
***
Красуне Ніно, вітаємо тебе! Бажаємо квітучої краси, юнацького натхнення, успіхів у справах, досягнень на роботі, уваги рідних та близьких! Ти прекрасна людина й чудова жінка! Нехай всі мрії здійсняться!
З Днем ангела Ніни: картинки з привітаннями
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За матеріалами: facedobra.com, pozdravok.ru.