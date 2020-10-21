З днем ангела Надії: найкращі привітання, смс, відео і картинки

Анна Паскевич Свята 08:35, 21.10.2020

Власниці імені Надія в середу, 21 жовтня, відзначають свій день ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять їхньої покровительки – новомучениці Надії Ажгеревіч, яку 1937 року було розстріляно за розпорядженням НКВС.

До іменин Надії OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.

З днем ангела Надії: смс, вірші та проза

Вітаю з іменинами Надії,

Бажаю, хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай у житті все, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Какая сила, Надя, в имени твоем,

Лишь произносишь, грусть бесследно исчезает,

С днем именин тебя, с прекрасным днем,

С днем ангела тебя, Надюша, поздравляю.

Так встреть его, с друзьями отмечай,

Ведь раз в году всего лишь он, как день рожденья,

Он очень важен в жизни, так и знай,

И в праздник свой прими цветы и поздравления.

***

З іменинами, Надіє!

Будь веселою, доброю, ніжною

Радісною, завжди красивою

І вдалою, і щасливою!

***

Дорогая Наденька,

С праздником тебя!

Будь всегда красивая,

Как цветок, нежна.

Будь счастливой, радостной,

Словно день, светла.

И слегка загадочна,

И всегда мила.

***

Свят у світі є багато.

Лиш у Надії нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання і дружній сміх –

Усе – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел із неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник у тебе є,

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

І кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом із ним!

***

Любимая Надюшка,

С днем Ангела тебя!

Ты знай, что друг без дружки

Нам не прожить и дня!

Любимая Надюшка!

Всегда счастливой будь!

И лучшую подружку

По жизни не забудь!

***

Мила Надійка! Бажаю, щоб чарівна енергетика твого імені завжди наділяла тебе оптимізмом, і величезною любов'ю до життя. Нехай кожен твій день буде в світлих і оптимістичних тонах. Величезного щастя, запаморочливого успіху і взаємного кохання. Нехай твої надії ніколи не змушують на себе чекати і завжди виправдовуються.

***

Поздравляю тебя, Наденька. Пусть повсюду за тобой следуют надежда, радость и любовь. Я желаю тебе здоровья, улыбок и мира, а также достатка, вдохновения и крепких-крепких сил. Будь всегда неотразима, не подпускай к себе ненастья и тревоги. Желаю тебе, Надюша, большой удачи и грядущих счастливых перемен.

***

Надія, вітаю! Нехай у житті твоє ім'я буде говорити само за себе, щоб на всі випадки в твоїй долі завжди залишалася надія, завжди було чим пишатися і що хотіти. Нехай мрії збуваються, а настрій завжди тримає тебе за руку.

***

Милая Надежда, ты как свет для всех тебя окружающих. Желаю тебе всегда быть такой искрометно счастливой и бесконечно оптимистичной. Пусть в жизни всегда будет много позитива и не будет места негативу. Благодаря тебе этот мир становится добрее, сохрани в себе свои самые лучшие качества.

Картинки і листівки до дня ангела Надії

День ангела Надії
tvoe.media
Привітання з днем ангела Надії
bonnycards.ru
Побажання в день ангела Надії
vjoy.cc
Листівка в день ангела Надії
Ridna.com.ua
З днем ангела Надії: картинка
Pinterest
Поздоровлення в іменини Надії
npf-rpf.ru

Іменини Надії: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня також відзначається день ангела Дмитра.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.

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