З Днем ангела Микити: привітання, картинки і листівки до свята

У суботу, 13 лютого, власники імені Микита відзначають свій день ангела. Так, православна церква в Україні в цю дату шанує пам'ять святителя Микити Печерського, який жив у 10-11 століттях.

До свята OBOZREVATEL публікує яскраві привітання з днем ангела Микити у віршах і прозі, картинки, листівки та відео.

Никита – значит "победитель",

Так достигай высот во всем.

А добрый ангел твой хранитель

Пусть бережет всегда твой дом.

***

Від щирого серця тобі, Микито,

Всіх благ хочу я побажати!

До тебе удача, як магнітом,

Завжди нехай буде приставати!

Бажаю частіше посміхатися,

На позитиві жити завжди!

Бажаю цілей домагатися

Легко, без жодних зусиль!

***

Никита, от сердца, тебя поздравляю,

Удачи огромной, тебе я желаю,

Пусть исполняются, все твои желания,

Стремительно, мгновенно, без ожидания,

Пусть будут друзья, с тобой рядом повсюду,

Счастливыми дни твои, пускай будут!

***

Желаю тебе я свершений блестящих,

Сюрпризов приятных и добрых вестей,

Друзей – только искренних и настоящих,

Жилось чтобы радостней и веселей!

***

Микито, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів та цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість і задоволення! Щастя тобі, здоров'я і звершення всіх запланованих справ!

***

Никита, с днем ангела! Пусть удача поможет во всех твоих важных делах, забота близких окутывает с ног до головы, а все проблемы обходят тебя стороной! Всего самого лучшего.

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Вітаю, Микито. Твоє ім'я означає "захисник". Тому бажаю завжди залишатися сміливим захисником свого серця, свого життя, своїх близьких. Наполегливості в кожній боротьбі за свою мрію, сил у кожній розпочатій діяльності, удачі на кожному обраному шляху. Будь щасливою людиною і процвітаючим чоловіком.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в День святого Микити і як він відзначається. 13 лютого православна церква в Україні вшановує пам'ять мучеників Кира та Іоанна і святителя Микити Печерського.

За матеріалами: pozdravok.ru.