З Днем ангела Микити: привітання, картинки і листівки до свята
У суботу, 13 лютого, власники імені Микита відзначають свій день ангела. Так, православна церква в Україні в цю дату шанує пам'ять святителя Микити Печерського, який жив у 10-11 століттях.
До свята OBOZREVATEL публікує яскраві привітання з днем ангела Микити у віршах і прозі, картинки, листівки та відео.Вірші, смс і проза в день ангела Микити
Никита – значит "победитель",
Так достигай высот во всем.
А добрый ангел твой хранитель
Пусть бережет всегда твой дом.
***
Від щирого серця тобі, Микито,
Всіх благ хочу я побажати!
До тебе удача, як магнітом,
Завжди нехай буде приставати!
Бажаю частіше посміхатися,
На позитиві жити завжди!
Бажаю цілей домагатися
Легко, без жодних зусиль!
***
Никита, от сердца, тебя поздравляю,
Удачи огромной, тебе я желаю,
Пусть исполняются, все твои желания,
Стремительно, мгновенно, без ожидания,
Пусть будут друзья, с тобой рядом повсюду,
Счастливыми дни твои, пускай будут!
***
Желаю тебе я свершений блестящих,
Сюрпризов приятных и добрых вестей,
Друзей – только искренних и настоящих,
Жилось чтобы радостней и веселей!
***
Микито, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів та цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість і задоволення! Щастя тобі, здоров'я і звершення всіх запланованих справ!
***
Никита, с днем ангела! Пусть удача поможет во всех твоих важных делах, забота близких окутывает с ног до головы, а все проблемы обходят тебя стороной! Всего самого лучшего.
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Вітаю, Микито. Твоє ім'я означає "захисник". Тому бажаю завжди залишатися сміливим захисником свого серця, свого життя, своїх близьких. Наполегливості в кожній боротьбі за свою мрію, сил у кожній розпочатій діяльності, удачі на кожному обраному шляху. Будь щасливою людиною і процвітаючим чоловіком.Картинки і листівки до дня ангела Микити
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в День святого Микити і як він відзначається. 13 лютого православна церква в Україні вшановує пам'ять мучеників Кира та Іоанна і святителя Микити Печерського.
За матеріалами: pozdravok.ru.