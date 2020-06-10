З Днем ангела Микити: гарні картинки, смс, привітання у віршах і прозі

Аліна Мельник свята 05:00, 10.06.2020

У середу, 10 червня, церква вшановує пам'ять преподобного Микити Халкідонського, який жив у 8-9 століттях. Цього дня власники імені Микита відзначають свій День ангела.

До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

З Днем ангела Микити

День ангела Микити 2020: смс, привітання у віршах і прозі

Никита значит "победитель",

Так достигай высот во всем.

А добрый ангел твой хранитель

Пусть бережет уютный дом.

***

День ангела Микити 2020
otkritkiok.ru

Микито, вітаю тебе! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів та цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість та задоволення! Щастя тобі, здоров'я і звершення всіх запланованих справ!

***

Листівки з Днем ангела Микити
otkritkiok.ru

Микита, милий хлопчик!

Хвилюючись і люблячи,

Сьогодні вітаємо

З днем Ангела тебе!

Будь стійким і будь сміливим!

Хоч життя складне часом.

Але в щастя, і в печалі –

Крила два над тобою!

***

Привітання з Днем ангела
krapka.rv.ua

Никита, с праздником тебя от сердца поздравляем,

Быть победителем во всем от всей души желаем!

Победа в имени твоем, а что же это значит?

А это значит, что в судьбе не миновать удачи!

Так пусть тебе всегда везет, в любви, делах, карьере,

Везде тебя победа ждет, без всякого сомненья!

З Днем ангела Микити: картинки

Вірші в День ангела Микити
krapka.rv.ua
Картинки до Дня ангела Микити
proexpress.com.ua
Гіфка в День ангела Микити
otkritkiok.ru
Прикольні поздоровлення в іменини Микити
otkritkiok.ru
Анімаційні привітання з Днем ангела Микити
otkritkiok.ru
Картинки з Днем ангела
otkritkiok.ru
Побажання в День ангела Микити
otkritkiok.ru

Іменини Микити 2020: відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли День батька 2020 в Україні та як він відзначається.

За матеріалами: pozdravok.ru, oberig.es.

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