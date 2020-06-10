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10 червня • оновлено в 06:19
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З Днем ангела Микити: гарні картинки, смс, привітання у віршах і прозі

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У середу, 10 червня, церква вшановує пам'ять преподобного Микити Халкідонського, який жив у 8-9 століттях. Цього дня власники імені Микита відзначають свій День ангела.

До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

З Днем ангела Микити

З Днем ангела Микити

День ангела Микити 2020: смс, привітання у віршах і прозі

Никита значит "победитель",

Так достигай высот во всем.

А добрый ангел твой хранитель

Пусть бережет уютный дом.

***

День ангела Микити 2020

День ангела Микити 2020

otkritkiok.ru

Микито, вітаю тебе! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів та цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість та задоволення! Щастя тобі, здоров'я і звершення всіх запланованих справ!

***

Листівки з Днем ангела Микити

Листівки з Днем ангела Микити

otkritkiok.ru

Микита, милий хлопчик!

Хвилюючись і люблячи,

Сьогодні вітаємо

З днем Ангела тебе!

Будь стійким і будь сміливим!

Хоч життя складне часом.

Але в щастя, і в печалі –

Крила два над тобою!

***

Привітання з Днем ангела

Привітання з Днем ангела

krapka.rv.ua

Никита, с праздником тебя от сердца поздравляем,

Быть победителем во всем от всей души желаем!

Победа в имени твоем, а что же это значит?

А это значит, что в судьбе не миновать удачи!

Так пусть тебе всегда везет, в любви, делах, карьере,

Везде тебя победа ждет, без всякого сомненья!

З Днем ангела Микити: картинки

Вірші в День ангела Микити

Вірші в День ангела Микити

krapka.rv.ua

Картинки до Дня ангела Микити

Картинки до Дня ангела Микити

proexpress.com.ua

Гіфка в День ангела Микити

Гіфка в День ангела Микити

otkritkiok.ru

Прикольні поздоровлення в іменини Микити

Прикольні поздоровлення в іменини Микити

otkritkiok.ru

Анімаційні привітання з Днем ангела Микити

Анімаційні привітання з Днем ангела Микити

otkritkiok.ru

Картинки з Днем ангела

Картинки з Днем ангела

otkritkiok.ru

Побажання в День ангела Микити

Побажання в День ангела Микити

otkritkiok.ru

Іменини Микити 2020: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, oberig.es.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
церква релігія свято
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