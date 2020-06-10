З Днем ангела Микити: гарні картинки, смс, привітання у віршах і прозі

У середу, 10 червня, церква вшановує пам'ять преподобного Микити Халкідонського, який жив у 8-9 століттях. Цього дня власники імені Микита відзначають свій День ангела.
До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
З Днем ангела Микити
День ангела Микити 2020: смс, привітання у віршах і прозі
Никита значит "победитель",
Так достигай высот во всем.
А добрый ангел твой хранитель
Пусть бережет уютный дом.
***
День ангела Микити 2020
otkritkiok.ru
Микито, вітаю тебе! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів та цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість та задоволення! Щастя тобі, здоров'я і звершення всіх запланованих справ!
***
Листівки з Днем ангела Микити
otkritkiok.ru
Микита, милий хлопчик!
Хвилюючись і люблячи,
Сьогодні вітаємо
З днем Ангела тебе!
Будь стійким і будь сміливим!
Хоч життя складне часом.
Але в щастя, і в печалі –
Крила два над тобою!
***
Привітання з Днем ангела
krapka.rv.ua
Никита, с праздником тебя от сердца поздравляем,
Быть победителем во всем от всей души желаем!
Победа в имени твоем, а что же это значит?
А это значит, что в судьбе не миновать удачи!
Так пусть тебе всегда везет, в любви, делах, карьере,
Везде тебя победа ждет, без всякого сомненья!
З Днем ангела Микити: картинки
Вірші в День ангела Микити
krapka.rv.ua
Картинки до Дня ангела Микити
proexpress.com.ua
Гіфка в День ангела Микити
otkritkiok.ru
Прикольні поздоровлення в іменини Микити
otkritkiok.ru
Анімаційні привітання з Днем ангела Микити
otkritkiok.ru
Картинки з Днем ангела
otkritkiok.ru
Побажання в День ангела Микити
otkritkiok.ru
Іменини Микити 2020: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, oberig.es.
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