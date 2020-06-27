З Днем ангела Михайла: привітання у віршах і прозі, картинки та відео
У понеділок, 29 червня, православна церква вшановує пам'ять священномученика Михайла Макарова. За життя святий був священиком; 1918 року його розстріляли більшовики.
Цього дня власники імені Михайло відзначають свій День ангела. OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання з іменинами Михайла у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Іменини Михайла: смс, вірші та проза
Хай Михайлу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
Именины отмечать всегда должны мы,
В этот день ангел спускается с небес,
Дарит нам здоровье, счастье, силы,
Много волшебства и чудес.
Михаил, поздравления прими,
В радости, любви живи,
Пускай удача рядышком шагает,
Пускай друзья надежные окружают.
***
В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
***
С именинами тебя поздравляем,
Счастья, радости, Михаил, желаем,
Пусть жизнь течет, как полная река,
Пускай везет тебе во всем всегда.
Здоровья крепкого тебе, удачи,
Радости и настроения прекрасного в придачу,
Жизни долгой – долгой и счастливой,
Судьбы удивительной, красивой.
***
Вітаю тебе, дорогий Михайле, з Днем твого ангела! Бажаю тобі нескінченного оптимізму й успіху, прекрасного самопочуття і міцного здоров'я, чудових друзів, бадьорості та вірного кохання в житті.
***
Поздравляю тебя, Миша. Пусть неведомая сила всегда ведет тебя по верному пути, пусть крепким и уверенным остается твой внутренний стержень. Миша, желаю успешных творческих поисков и результативной работы в любом направлении.
***
Чудовий хлопець – Михайло, приймай скоріше вітання. Нехай фрагменти твого життя складаються в одну яскраву, барвисту, веселу мозаїку. Бажаю бадьорості та сил, здоров'я, кохання, успіху й достатку.
Листівки та картинки до Дня ангела Михайла
День ангела Михайла: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.