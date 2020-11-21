З Днем ангела Михайла: найкращі привітання зі святом
У суботу, 21 листопада, власники імені Михайло відзначають свій день ангела.
Так, православна церква цього дня святкує Собор Архістратига Михаїла й іншиx Небесних Сил безтілесних. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, листівки, картинки і відео.
Вірші, проза та смс в день ангела Михайла
Пусть день Святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пускай здоровьечко хранит
Всегда Архангел Михаил!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!
***
В день Архангела Михаила
Тебе хочу пожелать я всех благ,
Чтобы здоровье было и силы,
И чтоб удачным был твой каждый шаг!
Желаю в доме тепла и уюта,
Пусть стороною обходит беда!
Пускай любая в жизни минута
Тебе приносит счастье всегда!
***
З Днем святого Михайла вітаю
Хай прибуде з його силою благодать.
Хай Архангел нас береже, оберігає
І не дасть ні духом, ні душею впасти.
Хай сяють перед його іконою свічки,
А в серцях панує гармонія, спокій,
Та хай буде сила Світла нескінченна,
І веде дорогою щастя за собою.
***
Михайлов день пусть принесет
Улыбки, счастья много-много!
Пусть Михаил от зла спасет,
Укажет верную дорогу!
Желаю в праздник лишь добра,
Удачи, радостных мгновений,
Любви взаимной и тепла,
А также новых достижений!
***
В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
***
Поздравляю с Михайловым днем и желаю щедрого счастья, щедрой любви, щедрой удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт – горизонт добра и благополучия. И пусть на улицах становится все холодней, в душе твоей пусть будет и тепло, и радостно.
***
Нехай Архангел Михаїл зберігає від бід, від горя і від пристріту. Нехай спокій, і тепле світло зігріють ваші душі і домівки. Нехай не бідує кишеня, серця будуть багаті любов'ю до людей. Бажаю жити без зла і гніву. Бажаю вірити в Бога і добро. Зі святом!
***
В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоем доме был сытый обед, чтобы в твоем сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!
Картинки і листівки до Дня ангела Михайла
Відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Михайлів день.
За матеріалами: pozdravok.ru.