З Днем ангела Михайла: гарні привітання, відео та картинки
У суботу, 19 вересня, православні віряни відзначають Михайлове чудо – свято, встановлене на честь першого чуда архангела Михаїла.
Крім того, власники імені Михайло відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.
З Днем ангела Михайла: смс, вірші та проза
Пусть день Святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пускай здоровьечко хранит
Всегда Архангел Михаил!
***
Хай же Міші життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
В день Архангела Михаила
Тебе хочу пожелать я всех благ,
Чтобы здоровье было и силы,
И чтоб удачным был твой каждый шаг!
Желаю в доме тепла и уюта,
Пусть стороною обходит беда!
Пускай любая в жизни минута
Тебе приносит счастье всегда!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Михайло, ми тебе вітаєм,
З днем ангела твоїм,
І одне тобі бажаєм –
Будь ти завжди золотим!
***
В Михайлов день желаю
Вам мира и добра,
Желаю, чтобы вера
В сердцах ваших жила.
Добрая молитва
Веру укрепляла,
Воинство Архангела
От бед оберегало.
Душам я чудесного
Желаю исцеления,
Пусть будет День Михайлов
Нам дан во спасение.
***
З небесним покровителем Архангелом Михаїлом дай вам Бог многоліття, праведної праці, завжди благоволити в словах, вчинках і помислах! Нехай біда вас не знає, горе від вас біжить і в усьому супроводжує зірка!
***
В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоем доме был сытый обед, чтобы в твоём сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!
***
Вітаю з Михайловим днем і бажаю щедрого щастя, щедрої любові, щедрої удачі. Нехай в цей день для твого серця буде відкритий світлий горизонт – горизонт добра і благополуччя. І нехай на вулицях стає все холодніше, в душі твоєї нехай буде і тепло, і радісно.
Іменини Михайла: листівки та картинки
Відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити в Михайлове чудо.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.