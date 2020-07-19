З Днем ангела Марини: гарні привітання, смс, листівки та відео

У неділю, 19 липня, власниці імені Марина відзначають свій День ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять мучеників Марина, Марфи, Авдіфакса та Авакума, які загинули 270 року.

До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання з іменинами Марини у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

День ангела Марини: смс, вірші та проза

Сегодня у тебя День Ангела, именины,

Поздравить я тебя хочу, Марина,

И пожелать большой любви и женского счастья,

Чтоб довелось тебе со своею мечтой повстречаться.

***

В День Ангела Марини, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Сегодня празднует свои именины,

Та женщина, что сердцу всех милей,

Моя любимая и нежная Мариночка, Марина,

Я пожелать тебе хочу лишь ярких беззаботных дней,

Ты оставайся навсегда такой прелестной,

Всегда такой же красивой, как сейчас,

Желаю ворох разных радостей прелестных,

Что бы судьба преподносила каждый раз.

***

День ангела Марини bonnycards.ru

Хай Марину нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Вітаю тебе, Маринко. Бажаю бути щасливою, коханою, бажаною, потрібною, важливою і дорогою в житті близьких людей. Бажаю завжди залишатися шалено красивою, сміливою, розумною і життєрадісною. І нехай кожен день буде твоїм, нехай весь світ належить тобі, Мариночко. Бажаю удачі і мільйон можливостей для втілення мрії.

***

Я тебя от души поздравляю, дорогая Марина! Желаю тебе, чтобы в твоей душе никогда не погас яркий свет, чтобы в твоем сердце жила вечная любовь, чтобы твоя удача и везение были всегда при тебе, чтобы по жизни ты шла с вдохновением и искренним ощущением счастья.

***

Маринка-картинка, мила, хороша, вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю, щоб все, що ти не робила, виходило відмінно, щоб все, чого б ти не бажала, завжди з'являлося в твоєму житті. Будь завжди такою ж приголомшливо красивою і неймовірно цікавою.

Картинки і листівки до Дня ангела Марини

Привітання з Днем ангела Марини ridna.com.ua

Картинки до Дня ангела Марини fakty.ua

Іменини Марини: листівка bonnycards.ru

Іменини Марини: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.