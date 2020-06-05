З Днем ангела Марії: зворушливі привітання зі святом

Аліна Мельник свята 07:00, 5.06.2020

У п'ятницю, 5 червня, православна церква вшановує пам'ять мучениці Марії Невідомої, яка була вбита 1919 року каральним загоном Червоної армії. Цього дня відбулося набуття її святих мощей.

Також 5 червня власниці імені Марія відзначають свої іменини. До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, відео та картинки.

З Днем ангела Марії
facedobra.com

З Днем ангела Марії: смс, вірші та проза

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Іменини Марії 2020
otkritkiok.ru

Пусть солнце тебе ярче засияет,

Пусть радостью блестят сейчас глаза,

День именин твоих, Машуня, наступает,

Пускай во всем тебе помогут небеса.

Нужды и бедности сто лет тебе не знать,

С днем именин тебя сердечно поздравляю,

Пусть ангел помощь свою шлет и благодать,

Отметь свой праздник, ведь важнее не бывает.

***

Привітання з Днем ангела Марії
otkritkiok.ru

Маша, день твой наступил,

Он днем ангела зовется,

В этот праздник много сил

Пусть с небес в тебя вольется.

***

День ангела Марії
shlyahta.com.ua

Машенька, Марія,

Ніжно тебе вітаю

І любові побажаю!

Щоб життя любила,

Щоб не сумувала!

У житті тобі щастя

Тепла безмежного,

Щоб йшла по життю

Просто і легко.

Листівка з Днем ангела Марії
otkritkiok.ru

Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

***

Наша мила й прекрасна Маріє! Нехай любов і доброта завжди будуть у твоєму житті. Залишайся такою ж гарною та ніколи не опускай рук. Бажаємо, щоб життя справедливо обдарувало тебе успіхом, тому що ти найчудовіша, найдобріша і найдивовижніша людина.

Картинки в День ангела Марії

Картинки до Дня ангела Марії
maximum.fm
Гіфка з Днем ангела Марії
otkritkiok.ru
Анімаційна листівка з Днем ангела Марії
otkritkiok.ru
З іменинами Марії
otkritkiok.ru

Іменини Марії: відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які православні свята відзначаються в червні 2020 року.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.

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