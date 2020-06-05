З Днем ангела Марії: зворушливі привітання зі святом

У п'ятницю, 5 червня, православна церква вшановує пам'ять мучениці Марії Невідомої, яка була вбита 1919 року каральним загоном Червоної армії. Цього дня відбулося набуття її святих мощей.
Також 5 червня власниці імені Марія відзначають свої іменини. До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, відео та картинки.
З Днем ангела Марії
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З Днем ангела Марії: смс, вірші та проза
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Іменини Марії 2020
otkritkiok.ru
Пусть солнце тебе ярче засияет,
Пусть радостью блестят сейчас глаза,
День именин твоих, Машуня, наступает,
Пускай во всем тебе помогут небеса.
Нужды и бедности сто лет тебе не знать,
С днем именин тебя сердечно поздравляю,
Пусть ангел помощь свою шлет и благодать,
Отметь свой праздник, ведь важнее не бывает.
***
Привітання з Днем ангела Марії
otkritkiok.ru
Маша, день твой наступил,
Он днем ангела зовется,
В этот праздник много сил
Пусть с небес в тебя вольется.
***
День ангела Марії
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Машенька, Марія,
Ніжно тебе вітаю
І любові побажаю!
Щоб життя любила,
Щоб не сумувала!
У житті тобі щастя
Тепла безмежного,
Щоб йшла по життю
Просто і легко.
Листівка з Днем ангела Марії
otkritkiok.ru
Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.
***
Наша мила й прекрасна Маріє! Нехай любов і доброта завжди будуть у твоєму житті. Залишайся такою ж гарною та ніколи не опускай рук. Бажаємо, щоб життя справедливо обдарувало тебе успіхом, тому що ти найчудовіша, найдобріша і найдивовижніша людина.
Картинки в День ангела Марії
Картинки до Дня ангела Марії
maximum.fm
Гіфка з Днем ангела Марії
otkritkiok.ru
Анімаційна листівка з Днем ангела Марії
otkritkiok.ru
З іменинами Марії
otkritkiok.ru
Іменини Марії: відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, які православні свята відзначаються в червні 2020 року.
За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.
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