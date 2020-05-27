З Днем ангела Максима: гарні привітання, смс, відео та листівки

Православна церква 27 травня вшановує пам'ять мученика Максима Азійського, якого за відмову зректися християнської віри римляни закидали камінням 250 року.

Цього дня всі, хто має ім'я Максим, святкують свій День ангела. До іменин Максима OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання зі святом, вірші, прозу, смс, відео та листівки.

З Днем ангела Максима 2020

З Днем ангела Максима: смс, вірші та проза

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

***

День ангела Максима otkritkiok.ru

С днем ангела, Максим, тебя поздравляем,

Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,

Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,

Пусть все мечты заветные сбудутся.

Пусть будет жизнь, как родниковая вода,

Пусть совесть будет всегда чиста,

Пусть будет долгой – долгой жизнь,

На виражах судьбы крепче держись.

***

Іменини Максима 2020 otkritkiok.ru

Днів Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Максима сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

***

Картинки з Днем ангела Максима otkritkiok.ru

Желаю тебе, Максим, чтобы жизнь дарила только приятные сюрпризы, наполнялась счастьем, радостью и успехом! Пускай твои заветные мечты и цели сбываются, ведь ты этого достоин! Люби всем сердцем и получай эту любовь вдвойне, будь хорошим другом и имей много верных друзей, твори добро и оно вернется сторицей!

***

Дорогий Максиме, я вітаю тебе і від душі бажаю жити з максимальним ентузіазмом і реалізовувати свої мрії. Кохання тобі, Максе, здоров'я, удачі, міцних сил та вірної дружби. І нехай доля завжди буде до тебе прихильною!

Іменини Максима: картинки з привітаннями

Привітання з Днем ангела Максима facedobra.com

Листівки до Дня ангела Максима pozdravok.ru

З іменинами Максима otkritkiok.ru

Анімаційні привітання з Днем ангела Максима otkritkiok.ru

Прикольні поздоровлення з Днем ангела Максима pozdravok.ru

День ангела Максима: гіф otkritkiok.ru

Відео до Дня ангела Максима

Раніше OBOZREVATEL публікував фотопідбірку з 10 рідкісних птахів дивовижної краси.

За матеріалами: pozdravik.ru, pozdravok.ru, maximum.fm.

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