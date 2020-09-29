З днем ангела Людмили: гарні привітання, відео та картинки

У вівторок, 29 вересня, православні вшановують пам'ять святої мучениці Людмили, княгині Чеської, дружини князя Боривоя I. Близько 871 року вона була хрещена одним з творців слов'янської азбуки – Мефодієм Солунським. 921 року святу задушила язичницька знать.

Цього дня власниці імені Людмила відзначають свій день ангела. До іменин їхньої святої покровительки OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, вірші, листівки, картинки і відео.

День ангела Людмили: смс, вірші та проза

Тебя, Людмила, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Здоровья, счастья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Семейного желаем счастья,

И дом обходят пусть ненастья,

А в сердце царствует покой.

Пусть будет так всегда с тобой.

***

Ім’я твоє дивне – Людмила,

Це значить, що людям ти мила,

А щирість твоя й доброта

До тебе усіх приверта

***

Поздравляю, Людмила!

Пусть успехи придут,

Жизнь удачей обнимет,

Повезет там и тут.

Чтоб сбывались желания,

Процветание росло,

И любовь, и внимание

В дом к тебе принесло!

***

Ти, Людмило, наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Тебе сейчас желаю, Люда,

Большого счастья и любви,

Поверь же в сказочное чудо,

Чтоб все мечты сбылись твои!

Добра желаю и достатка,

Здоровья крепкого, успеха,

А чтоб жилось легко и сладко,

Желаю радости и смеха!

***

Сьогодні свято твоє, Людмило,

І побажаю я від серця,

Щоб доля тебе любила

І відкрила до щастя дверцята!

Чарівною посмішкою

Щоб всі роки ти сяяла,

І золота диво-рибка

Твої бажання виконувала!

***

У цей прекрасний день я бажаю тобі, Людочко, всіх благ і море позитивних подій! Нехай посмішка якомога частіше сяє на твоєму гарному личку! Я від щирого серця бажаю тобі тільки величезного щастя, здійснення всіх бажань і удачі у всіх починаннях!

***

Поздравляю тебя, милая Людмила. Желаю всегда улыбаться, верить только в хорошее, стремиться к успеху, оставлять обиды позади, гордо и красиво идти только вперед — вперед к своим надеждам и мечтам. Будь счастлива, Людмила, желанна и любима!

***

Дорога Людмило, я вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю тобі багато-багато щастя, любові, здоров'я, тепла, посмішок. Хочу, щоб ти залишалася все такою ж позитивною і радісною. Нехай тебе оточують лише дорогі та кохані люди, нехай всі нещастя і знегоди обходять тебе стороною. Всіх благ і море позитивних подій! Нехай посмішка якомога частіше сяє на твоєму гарному личку! Я від щирого серця бажаю тобі здійснення всіх бажань і удачі у всіх починаннях!

***

Дорогая и любимая Людмила, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе много-много счастья, любви, здоровья, тепла, улыбок. Хочу, чтобы ты оставалась все такой же позитивной и радостной. Пусть тебя окружают лишь дорогие и любимые люди, пусть все несчастья и невзгоды обходят тебя стороной.

Картинки і листівки до Дня ангела Людмили

З Днем ангела Людмили prosvita.net.ua

Побажання в День ангела Людмили bonnycards.ru

Листівка до Дня ангела Людмили Pinterest

Картинка до Дня ангела Людмили Pinterest

Іменини Людмили: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 вересня віряни вшановують пам'ять Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: традиції та привітання зі святом.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.