З Днем ангела Лілії: гарні привітання у віршах і прозі, смс та картинки
У вівторок, 2 червня, православні віряни вшановують пам'ять преподобних Завулона і Сосанни, батьків святої рівноапостольної Ніни. Сосанна, або Сусанна, – ім'я єврейського походження, яке означає "біла лілія".
Так, цього дня власниці імені Лілія відзначають свої іменини. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з Днем ангела у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
З Днем ангела Лілії: смс, вірші та проза
От всей души желаю тебе, Лилия,
Чтоб ты, словно цветочек, расцвела!
В семье твоей пускай царит идиллия,
Желаю, чтоб ты счастливо жила!
***
Нехай під крилами своїми
Лілю ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Лилия, цвети, родная,
Пусть глаза твои горят!
Жизни я тебе желаю
Сладкой, будто шоколад!
Пусть тебе все удается,
Чтоб сложилось все прекрасно!
Пусть улыбка ярче солнца
Каждый день сияет ясно!
***
Ліля люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
Лилечка, поздравляю с Днем ангела! Желаю быть прекрасной всегда и везде, достигать всех целей и заветных мечтаний, отличного тебе здоровья и чудесного настроения.
***
Лілічко, щиро тебе вітаю і бажаю кохання найчистішого, ідеального життя, легких шляхів вирішення всіх проблем, грайливого настрою, ясної погоди за вікном. Притягуй до себе удачу, немов магніт, яскраво сяй від щастя, немов зірка на небі.
Іменини Лілії: картинки з привітаннями
Відео до Дня ангела
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За матеріалами: pozdravok.ru, fakty.com.ua.