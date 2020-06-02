З Днем ангела Лілії: гарні привітання у віршах і прозі, смс та картинки

У вівторок, 2 червня, православні віряни вшановують пам'ять преподобних Завулона і Сосанни, батьків святої рівноапостольної Ніни. Сосанна, або Сусанна, – ім'я єврейського походження, яке означає "біла лілія".

Так, цього дня власниці імені Лілія відзначають свої іменини. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з Днем ангела у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

З Днем ангела Лілії

З Днем ангела Лілії: смс, вірші та проза

От всей души желаю тебе, Лилия,

Чтоб ты, словно цветочек, расцвела!

В семье твоей пускай царит идиллия,

Желаю, чтоб ты счастливо жила!

***

Нехай під крилами своїми

Лілю ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

День ангела static.neolove.ru

Лилия, цвети, родная,

Пусть глаза твои горят!

Жизни я тебе желаю

Сладкой, будто шоколад!

Пусть тебе все удается,

Чтоб сложилось все прекрасно!

Пусть улыбка ярче солнца

Каждый день сияет ясно!

***

Привітання з Днем ангела Лілії otkritkiok.ru

Ліля люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Іменини Лілії 2020 otkritkiok.ru

Лилечка, поздравляю с Днем ангела! Желаю быть прекрасной всегда и везде, достигать всех целей и заветных мечтаний, отличного тебе здоровья и чудесного настроения.

***

Лілічко, щиро тебе вітаю і бажаю кохання найчистішого, ідеального життя, легких шляхів вирішення всіх проблем, грайливого настрою, ясної погоди за вікном. Притягуй до себе удачу, немов магніт, яскраво сяй від щастя, немов зірка на небі.

Іменини Лілії: картинки з привітаннями

Картинки з Днем ангела Лілії

День ангела Лілії: привітання facedobra.com

Листівка з Днем ангела static.neolove.ru

День ангела Лілії: картинки та СМС otkritkiok.ru

Гіфка з Днем ангела Лілії otkritkiok.ru

Анімаційна листівка до Дня ангела Лілії otkritkiok.ru

Відео до Дня ангела

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За матеріалами: pozdravok.ru, fakty.com.ua.

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