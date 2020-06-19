З Днем ангела Лілії: гарні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео

У п'ятницю, 19 червня, православна церква вшановує пам'ять преподобномучениці Сусанни Салернської. Ця свята постраждала під час гонінь Діоклетіана разом з мученицями Архелаєю та Феклою – всіх їх було обезголовлено.

Єврейське ім'я Сосанна, або Сусанна, перекладається як "біла лілія". Так, цього дня власниці імені Лілія відзначають свій День ангела. До іменин Лілії OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, картинки, смс та відео.

Іменини Лілії: смс, привітання у віршах і прозі

Имя прекрасное – Лилия,

Как нежный, душистый цветок,

Пусть ждет тебя доля счастливая,

Хранит от невзгод ангелок.

Пусть радость в душе не закончится

И греет тебя изнутри,

Удача в друзья к тебе просится,

Ты только ей дверь отвори!

***

З Днем ангела Лілії

Лілічко, дорога, я тебе від щирого серця вітаю! Бажаю бути прекрасною завжди і всюди, досягати всіх поставлених цілей і заповітних мрій, бажаю відмінного здоров'я і чудового настрою, успіхів і везіння.

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Іменини Лілії

От взгляда твоего

Цветы пусть распускаются,

По твоему желанию

Пусть звезды зажигаются.

Чистоту души

Пусть зло не запятнает,

Добрый ангел пусть

От бед оберегает.

Любовь пусть согревает

Тебя своим теплом,

Весь мир с тобою, Лиля,

Пусть делится добром.

***

Листівка з Днем ангела Лілії

Лилия милая, поздравляю тебя от души. Желаю быть всегда прекрасной и неподражаемой, самой счастливой и желанной, невозмутимой и успешной, великолепной и веселой, жизнерадостной и доброй, интересной и мечтательной.

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Привітання з Днем ангела Лілії

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

Листівки та картинки в День ангела Лілії

Гіфка з Днем ангела Лілії

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Картинки в День ангела Лілії

Іменини Лілії: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru.