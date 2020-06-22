З Днем ангела Кирила: зворушливі привітання, смс і картинки

У неділю, 22 червня, в православ'ї вшановується пам'ять одразу двох святих на ім'я Кирило: це святитель Кирило Олександрійський та преподобний Кирило Білозерський.

Цього дня хлопчики, юнаки та чоловіки на ім'я Кирило святкують свої іменини. До Дня ангела OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання, смс, листівки та відео.

День ангела Кирила: вірші, проза, смс

С днем ангела, Кирюша, тебя поздравляем,

От всей души удачи желаем,

Пусть будет светлою твоя судьба,

Пускай везет во всем, всегда.

Будь здоров, никогда не болей,

Оптимистом будь, о прошлом не жалей,

Пусть сладкой будет жизнь твоя,

Пусть полной чашей будет дом всегда.

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З Днем ангела Кирила Pinterest

Кирилл, в именины твои пожелаю

Добра и здоровья, хорошей судьбы.

Пусть будет всегда все, что ты пожелаешь,

Чтобы о проблемах навеки забыть!

Пусть будет тебе и легко, и спокойно,

Чтоб много красивых мгновений прожить.

Пуст жизнь твоя будет на редкость достойна,

Желаю надеяться, верить, любить!

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Іменини Кирила 2020 otkritkiok.ru

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Кирила,

Прийми привітання!

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Привітання з Днем ангела Кирила otkritkiok.ru

Днів Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Кирила сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

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Замечательного человека Кирилла поздравляю с праздником души и сердца. Счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, желаю прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасаемой любви в сердце.

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Анімаційна листівка до Дня ангела Кирила otkritkiok.ru

Кириле! Нехай твоя твердість і правильний погляд на життя приведуть тебе до величезного успіху. Бажаємо завжди посідати тільки перші місця і верхні п'єдестали. Бажаємо ніколи не відступати і не пасувати в будь-якій ситуації.

Іменини Кирила: картинки і листівки

Листівки в День ангела Кирила BipBap.ru

Прикольні поздоровлення з іменинами Кирила otkritkiok.ru

Картинки гіф до Дня ангела Кирила otkritkiok.ru

День ангела Кирила: відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Кирилів день 22 червня.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.