З Днем ангела Кирила: привітання, смс, картинки та відео

У понеділок, 24 травня, відзначається День пам'яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, братів-проповідників з міста Салоніки, які вважаються творцями старослов'янської азбуки і церковнослов'янської мови.

Також цього дня відзначається День ангела Кирила. До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

З Днем ангела Кирила 2020

День ангела Кирила: вірші та проза, смс

День ангела Кирила

Ти сьогодні іменинник, Кирило,

Бажаємо тобі здоров’я й сил,

Нехай удача буде із тобою,

А також все, про що в Бога просив.

Нехай ангел пошле тобі благословення,

Нехай завжди буде в тебе натхнення,

Будь коханим і жаданим завжди,

Нехай твій шлях осяюють зірки.

***

Побажання в День ангела Кирила Pinterest

Пожелать хочу, Кирилл,

Чтоб всегда ты счастлив был,

Целей ловко добивался,

Никогда не огорчался.

***

Іменини Кирила: картинки і смс otkritkiok.ru

С днем рождения, Кирилл!

Пусть ты будешь полон сил,

Чтоб здоровья был вагон

И уюта полный дом,

Чтобы осенью, зимой,

Летом красным и весной,

Днем или под светом звезд

Ты счастливым был до слез.

***

День ангела Кирила otkritkiok.ru

Кирило, я вітаю тебе з Днем ангела і в цей чудовий день хочу побажати тобі здоров'я, сил, удачі, любові, слави, успіху, радості, натхнення, креативу, наполегливості, впевненості, матеріального достатку і позитивних емоцій! Будь щасливий, Кирило!

Іменини Кирила: листівки з привітаннями

СМС до Дня ангела Кирила

Прикольні привітання з Днем ангела Кирила otkritkiok.ru

Листівка до іменин Кирила

Іменини Кирила 2020 otkritkiok.ru

Відео до Дня ангела Кирила

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За матеріалами: pozdravok.ru.