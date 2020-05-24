З Днем ангела Кирила: привітання, смс, картинки та відео
У понеділок, 24 травня, відзначається День пам'яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, братів-проповідників з міста Салоніки, які вважаються творцями старослов'янської азбуки і церковнослов'янської мови.
Також цього дня відзначається День ангела Кирила. До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
День ангела Кирила: вірші та проза, смс
День ангела Кирила
Ти сьогодні іменинник, Кирило,
Бажаємо тобі здоров’я й сил,
Нехай удача буде із тобою,
А також все, про що в Бога просив.
Нехай ангел пошле тобі благословення,
Нехай завжди буде в тебе натхнення,
Будь коханим і жаданим завжди,
Нехай твій шлях осяюють зірки.
***
Пожелать хочу, Кирилл,
Чтоб всегда ты счастлив был,
Целей ловко добивался,
Никогда не огорчался.
***
С днем рождения, Кирилл!
Пусть ты будешь полон сил,
Чтоб здоровья был вагон
И уюта полный дом,
Чтобы осенью, зимой,
Летом красным и весной,
Днем или под светом звезд
Ты счастливым был до слез.
***
Кирило, я вітаю тебе з Днем ангела і в цей чудовий день хочу побажати тобі здоров'я, сил, удачі, любові, слави, успіху, радості, натхнення, креативу, наполегливості, впевненості, матеріального достатку і позитивних емоцій! Будь щасливий, Кирило!
Іменини Кирила: листівки з привітаннями
Відео до Дня ангела Кирила
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За матеріалами: pozdravok.ru.