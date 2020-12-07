З днем ангела Катерини: привітання, картинки, листівки та відео

У понеділок, 7 грудня, власниці імені Катерина відзначають свій день ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять святої великомучениці Катерини Олександрійської.

До свята OBOZREVATEL публікує привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, вірші, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в день ангела Катерини

Нынче День святой Екатерины –

У Катюши нашей именины.

Я тебя, Катюшка, поздравляю,

Счастья и большой любви желаю!

Радостной, задорной оставайся,

Веселее жизни улыбайся,

Близких и родных не забывай,

Позитивно мысли, не скучай!

***

З днем ангела, Катрусю, вітаю,

Здорoв'я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі у нoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.

Покровительница знаний

Дарит мудрости запас,

В исполнении желаний

Пусть поможет, сил придаст!

***

Сьогодні Катерини,

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

***

Сьоме грудня – Катерини

у Катрусі іменини,

Тож вітаю я свою,

Найкращу й дорогу!

З Тобою поруч дуже легко,

душі моєї Ти люстерко,

Ти наче сонечко для мене,

Що зігріває землю з неба!

***

Желаю в день святой Екатерины тебе огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай твой Ангел Хранитель всегда оберегает тебя и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!

***

Милі Катрусі, вітаю вас з днем святої Катерини і бажаю бути сміливими, сильними, мудрими, талановитими, активними, яскравими і самодостатніми. Нехай ваш ангел охоронець не тільки в цей день, а й завжди вас любить, оберігає, зберігає і захищає.

***

Поздравляю с великим праздником! Желаю, чтобы святая Екатерина оберегала своими молитвами, помогала хранить чистоту помыслов, любовь в сердце и крепость веры в душе. Пускай в жизни всегда будет мир, тепло и свет, а в отношениях искренность, справедливость и доброта.

***

З Днем святої Катерини. Нехай твій життєвий шлях буде довгим і добрим, зустрічаються тільки добрі люди, а в твоєму житті здійснюються тільки щасливі події. Бажаю здоров'я тобі і твоїм близьким. Будь сильною, мудрою, чесною, сміливою, щирою, світлою і прекрасною натурою, якою була свята Катерина.

Листівки та картинки до дня ангела Катерини

З Днем Катерини Pinterest

З днем ангела Катерини Pinterest

Привітання з днем ангела Катерини ridna.com.ua

Картинка в день ангела Катерини Pinterest

Відео в іменини Катерини

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яких традицій віряни дотримуються в День великомучениці Катерини. Так, свята вважається покровителькою кохання та шлюбу.

За матеріалами: pozdravok.ru.