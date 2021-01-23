З Днем ангела Григорія: привітання, картинки, листівки та відео

У суботу, 23 січня, власники імені Григорій відзначають свій день ангела. Так, цього дня православні в Україні шанують пам'ять святого Григорія Ніського.

До свята OBOZREVATEL підготував привітання з іменинами у віршах і прозі, картинки, листівки та відео.

Зі святом тебе, Григорій,

Грошей, щастя тобі море,

Нехай твій солодкий успіх

Здивує в окрузі всіх.

***

Поздравляю тебя, Григорий,

Пусть в бушующем жизни море

Твой корабль на волнах взлетает,

Паруса ветер пусть наполняет.

Пусть удача держит штурвал,

Не страшит пусть девятый вал.

Я желаю 7 футов под килем,

Криков чаек в небесной сини,

Я желаю родных берегов

Там, где счастье живет и любовь.

***

Григорію, я Вас вітаю,

Бажаю удачі у справах.

Нехай буде завжди незмінною

Посмішка на Ваших вустах.

Нехай дім буде Вашою опорою,

Нехай поважають в сім'ї,

Любов буде міцною й довгою,

І спокій панує в душі.

***

Григорий, с днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была полной чашей! Достатка, гармонии, уверенности, сил, крепкого здоровья и реализации всех планов! Будь уверен в себе и никогда не теряй надежду на лучшее!

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Дорогий Григорію, щиро вітаю тебе з днем твого ангела. Бажаю тобі світлих ідей, добрих вчинків і благородних думок, незмінної удачі і відмінного здоров'я, веселого настрою і справжнього щастя.

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Дорогий Гришо, з днем ангела. Хочу побажати тобі щастя в житті, великої удачі в справах і будь-яких починаннях, міцного здоров'я, чудового настрою і поваги навколо.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в День святителя Григорія Ніського. У народі вважається, що за прикметами 23 січня можна визначити, яким буде літо.

За матеріалами: pozdravok.ru.