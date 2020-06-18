З Днем ангела Галини: картинки, смс, вірші, проза та відео
У четвер, 18 червня, в православ'ї вшановується пам'ять святої мучениці Аліни Бельгійської, що жила в сьомому столітті.
Цього дня також відзначають свій День ангела власниці імені Галина. До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання у віршах і прозі, смс, відео та листівки.
День ангела Галини: вірші, смс, привітання в прозі
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Галині помагає,
Ангел покровитель!
***
Галочка, сегодня праздник у тебя,
Прими от всей души поздравленья,
Пусть будет удивительной твоя судьба,
Пусть ангел – хранитель принесёт благословенье.
В день именин тебе все комплименты и цветы,
Пусть будут радужными все дни твои,
Пускай в душе всегда поёт весна,
Радости тебе, удачи и семейного тепла.
***
Несе вітер тобі пісню, що із душі лине,
Несе мої привітання з Днем ангела Галини!
Найщиріші побажання, краси від калини,
Хай береже тебе Бог в нашій Україні!
***
Галечка, я поздравляю тебя от всей души и хочу пожелать, чтобы ты почаще улыбалась, никогда не грустила, всегда верила в себя и свои силы, постоянно стремилась к исполнению своих мечтаний, окружала себя только любящими и дорогими сердцу людьми, никогда не оставалась в тени счастья и успеха.
***
Мила Галино, вітаю тебе! Бажаю гармонії і чарівності, романтики і ніжності, радості і щастя, краси та успіху. Багато теплих слів, добрих посмішок, нехай завжди з тобою буде достаток, впевненість і кохання!
Картинки і листівки в іменини Галини
День ангела Галини: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.