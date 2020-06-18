З Днем ангела Галини: картинки, смс, вірші, проза та відео

У четвер, 18 червня, в православ'ї вшановується пам'ять святої мучениці Аліни Бельгійської, що жила в сьомому столітті.

Цього дня також відзначають свій День ангела власниці імені Галина. До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання у віршах і прозі, смс, відео та листівки.

З Днем ангела Галини

День ангела Галини: вірші, смс, привітання в прозі

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Галині помагає,

Ангел покровитель!

***

День ангела Галини

Галочка, сегодня праздник у тебя,

Прими от всей души поздравленья,

Пусть будет удивительной твоя судьба,

Пусть ангел – хранитель принесёт благословенье.

В день именин тебе все комплименты и цветы,

Пусть будут радужными все дни твои,

Пускай в душе всегда поёт весна,

Радости тебе, удачи и семейного тепла.

***

Іменини Галини

Несе вітер тобі пісню, що із душі лине,

Несе мої привітання з Днем ангела Галини!

Найщиріші побажання, краси від калини,

Хай береже тебе Бог в нашій Україні!

***

Привітання з Днем ангела Галини

Галечка, я поздравляю тебя от всей души и хочу пожелать, чтобы ты почаще улыбалась, никогда не грустила, всегда верила в себя и свои силы, постоянно стремилась к исполнению своих мечтаний, окружала себя только любящими и дорогими сердцу людьми, никогда не оставалась в тени счастья и успеха.

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Мила Галино, вітаю тебе! Бажаю гармонії і чарівності, романтики і ніжності, радості і щастя, краси та успіху. Багато теплих слів, добрих посмішок, нехай завжди з тобою буде достаток, впевненість і кохання!

Картинки і листівки в іменини Галини

Листівка з Днем ангела Галини

Картинки в іменини Галини

Гіфка з Днем ангела Галини

Гіф в іменини Галини

День ангела Галини: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо продукти, що прискорюють старіння.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.