З Днем ангела Єлизавети: гарні вірші, смс, картинки, листівки та відео

Православні віряни 5 вересня вшановують пам'ять праведної Єлизавети – матері Іоанна Хрестителя.

Цього дня власниці імені Єлизавета відзначають свій день ангела. До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.

З Днем ангела Єлизавети: смс, вірші та проза

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Ліза вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Ліза вітає!

***

Елизавета, с днём ангела тебя,

Пускай удача не забывает тебя,

Пусть счастье двери перед тобою открывает,

Пускай успех преград не знает.

Будь любимой и желанной всегда,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Любви тебе огромной и красивой,

Жизни долгой – долгой и счастливой.

***

Хай Лізу нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З Днем ангела Єлизавети Фото: osoblyva.com

Поздравляю тебя, Лиза,

В этот праздник от души.

Ангел пусть ведет по жизни,

Шепчет пусть совет в тиши.

Окрыляет пусть надежда,

В сердце пусть любовь живет,

Пусть успех тебя, красотка,

В жизни непростой найдет.

Красота пусть расцветает,

И улыбка озаряет,

А любимый пусть капризы

Непременно выполняет.

***

Дорога Лізо, від щирого серця вітаю тебе і бажаю бути шалено щасливою і міцно коханою! Хай не буде в твоєму житті страхів і печалей, нехай доля дарує масу можливостей для втілення кожної мрії!

***

Елизавета, поздравляю тебя! Желаю, чтобы перед тобой всегда были открыты двери с возможностями! Чтобы смехом и радостью полнился каждый день! Красоты, здоровья, любви, внимания, спокойствия, целеустремленности и счастья!

***

Лізочко, зі святом! Бажаю тобі малинових світанків, полуничного настрою і шоколадної засмаги! Завжди будь такою ж позитивною, усміхненою і оптимістичною! Нехай твій веселий характер допомагає тобі по життю пережити будь-які труднощі.

Листівки та картинки в іменини Єлизавети

Картинка з Днем ангела Єлизавети Фото: fakty.ua

Листівка з Днем ангела Єлизавети Фото: i2card.ot7.ru

Іменини Єлизавети 2020 Фото: facedobra.com

День ангела Єлизавети: відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.