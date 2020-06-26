З Днем ангела Дмитра: привітання у віршах і прозі, смс, відео та листівки
Православні віряни 26 червня вшановують пам'ять священномученика Димитрія Смирнова. За життя цей святий був священиком, якого було чотири рази заарештовано з приходом до влади комуністів. 1940 року він помер в Усть-Каменогірській в'язниці.
Цього дня ті, хто має ім'я Дмитро, відзначають свій День ангела. OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання з іменинами у віршах, прозі, смс, листівки, картинки та відео.
Іменини Дмитра: смс, вірші та проза
Дима, ты сегодня именинник, поздравляю,
Ангелок – хранитель над тобой летает,
От бед спасает, от неудач и зла,
Путь правильный указывает всегда.
Желаем тебе радости, удачи, счастья,
Пусть дождик смоет все ненастья,
Пусть мирным небо будет над тобой,
Пусть в доме поселятся любовь и покой.
***
Хай же Дмитрові життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
День ангела мы с радостью отмечаем,
Он наш путь всегда благословляет,
Именины – праздник светлый и большой,
Пусть удача, Дмитрий, не расстается с тобой.
Пусть запланированное все сбудется,
Пусть все печали позабудутся,
Пусть везет тебе во всем, всегда,
Пусть на сказку будет похожа жизнь твоя.
***
В іменини Дмитру побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
***
В іменини ми бажаєм
Щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає
Ангел покровитель!
***
У Дмитрия сегодня торжество,
Желаю счастья и любви без края,
Чтоб душу наполняло волшебство,
И жил ты, никогда не унывая.
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Дмитре, від щирого серця тебе вітаю! Нехай буде барвистим і добрим світ навколо, нехай будуть поруч дорогі серцю і надійні люди, нехай душа твоя завжди прагне до щастя і високих цілей, нехай серце любить і наповнюється натхненням, нехай новий день приносить успіх і гарні враження!
***
Дорогой Дима, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда оставаться веселым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе, Дима, постоянного комфорта и любви.
Листівки та картинки до Дня ангела Дмитра
День ангела Дмитра: відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, небезпечний астероїд наближається до Землі: названо дату.
За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.