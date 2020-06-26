З Днем ангела Дмитра: привітання у віршах і прозі, смс, відео та листівки
26 червня власники імені Дмитро святкують свої іменини
Православні віряни 26 червня вшановують пам'ять священномученика Димитрія Смирнова. За життя цей святий був священиком, якого було чотири рази заарештовано з приходом до влади комуністів. 1940 року він помер в Усть-Каменогірській в'язниці.
Цього дня ті, хто має ім'я Дмитро, відзначають свій День ангела. OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання з іменинами у віршах, прозі, смс, листівки, картинки та відео.
Іменини Дмитра: смс, вірші та проза
Дима, ты сегодня именинник, поздравляю,
Ангелок – хранитель над тобой летает,
От бед спасает, от неудач и зла,
Путь правильный указывает всегда.
Желаем тебе радости, удачи, счастья,
Пусть дождик смоет все ненастья,
Пусть мирным небо будет над тобой,
Пусть в доме поселятся любовь и покой.
***
Хай же Дмитрові життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
День ангела мы с радостью отмечаем,
Он наш путь всегда благословляет,
Именины – праздник светлый и большой,
Пусть удача, Дмитрий, не расстается с тобой.
Пусть запланированное все сбудется,
Пусть все печали позабудутся,
Пусть везет тебе во всем, всегда,
Пусть на сказку будет похожа жизнь твоя.
***
В іменини Дмитру побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
***
День ангела Дмитра pozdravok.ru
В іменини ми бажаєм
Щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає
Ангел покровитель!
***
У Дмитрия сегодня торжество,
Желаю счастья и любви без края,
Чтоб душу наполняло волшебство,
И жил ты, никогда не унывая.
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Дмитре, від щирого серця тебе вітаю! Нехай буде барвистим і добрим світ навколо, нехай будуть поруч дорогі серцю і надійні люди, нехай душа твоя завжди прагне до щастя і високих цілей, нехай серце любить і наповнюється натхненням, нехай новий день приносить успіх і гарні враження!
***
Дорогой Дима, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда оставаться веселым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе, Дима, постоянного комфорта и любви.
Листівки та картинки до Дня ангела Дмитра
З Днем ангела Дмитра maximum.fm
Привітання з Днем ангела Дмитра pozdravok.ru
Іменини Дмитра: картинки pozdravok.ru
День ангела Дмитра: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.