З Днем ангела Дмитра: привітання у віршах і прозі, смс, відео та листівки

Православні віряни 26 червня вшановують пам'ять священномученика Димитрія Смирнова. За життя цей святий був священиком, якого було чотири рази заарештовано з приходом до влади комуністів. 1940 року він помер в Усть-Каменогірській в'язниці.

Цього дня ті, хто має ім'я Дмитро, відзначають свій День ангела. OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання з іменинами у віршах, прозі, смс, листівки, картинки та відео.

Іменини Дмитра: смс, вірші та проза

Дима, ты сегодня именинник, поздравляю,

Ангелок – хранитель над тобой летает,

От бед спасает, от неудач и зла,

Путь правильный указывает всегда.

Желаем тебе радости, удачи, счастья,

Пусть дождик смоет все ненастья,

Пусть мирным небо будет над тобой,

Пусть в доме поселятся любовь и покой.

***

Хай же Дмитрові життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

День ангела мы с радостью отмечаем,

Он наш путь всегда благословляет,

Именины – праздник светлый и большой,

Пусть удача, Дмитрий, не расстается с тобой.

Пусть запланированное все сбудется,

Пусть все печали позабудутся,

Пусть везет тебе во всем, всегда,

Пусть на сказку будет похожа жизнь твоя.

***

В іменини Дмитру побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

День ангела Дмитра pozdravok.ru

В іменини ми бажаєм

Щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає

Ангел покровитель!

***

У Дмитрия сегодня торжество,

Желаю счастья и любви без края,

Чтоб душу наполняло волшебство,

И жил ты, никогда не унывая.

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Дмитре, від щирого серця тебе вітаю! Нехай буде барвистим і добрим світ навколо, нехай будуть поруч дорогі серцю і надійні люди, нехай душа твоя завжди прагне до щастя і високих цілей, нехай серце любить і наповнюється натхненням, нехай новий день приносить успіх і гарні враження!

***

Дорогой Дима, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда оставаться веселым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе, Дима, постоянного комфорта и любви.

Листівки та картинки до Дня ангела Дмитра

З Днем ангела Дмитра maximum.fm

Привітання з Днем ангела Дмитра pozdravok.ru

Іменини Дмитра: картинки pozdravok.ru

День ангела Дмитра: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.