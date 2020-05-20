З Днем ангела Давида: гарні привітання, смс, картинки та відео
Православні віряни 20 травня вшановують пам'ять преподобного Давида Гареджійського. Цей святий жив у 6-7 століттях і був учнем Іоанна Зедазнійського – основоположника чернецтва в Східній Грузії.
Також цього дня відзначаються іменини Давида. До Дня ангела Давида OBOZREVATEL підготував гарні привітання у віршах і прозі, листівки та відео.
День ангела Давида: вірші та проза
Давид, с праздником твоим,
Пускай исполнятся заветные все грезы,
Во всех делах ты будь незаменим,
И не страшат пускай морозы.
Пускай пройдут все неудачи, беды,
И в жизнь будет мир и доброта,
Побольше радости тебе желаю, смеха,
И не старей душой ты никогда.
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Давид, тебе вітаєм,
З іменинами твоїми,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Давида іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!
***
Поздравляю тебя с Днем ангела, Давид. Пусть все в твоей жизни складывается хорошо, пусть любое начинание будет успешным, а неудачи, если и случаются, будут неприятными и недолговечными эпизодами. Удачи в жизни, в любви и карьере!
***
Дорогий Давиде, вітаємо тебе з іменинами! Бажаємо, щоб всі наступні роки тебе оточували близькі друзі та родина! Нехай життя приносить тільки радість і щастя!
З Днем ангела Давида: картинки з привітаннями
Відео до Дня ангела Давида
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravlenye.com.