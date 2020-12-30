З Днем ангела Данила: привітання, відео, картинки та листівки

У середу, 30 грудня, власники імені Данило відзначають свій день ангела. Так, православна церква в цю дату вшановує пам'ять пророка Даниїла, а в народі свято відоме як Данилів день.

OBOZREVATEL спеціально для своїх читачів підготував привітання з іменинами Данила у віршах і прозі, листівки, картинки та відео.

Вірші, проза та смс в день ангела Данила

Тебе желаю, Даниил,

Во всем удачи, вдохновения,

Здоровья крепкого и сил!

Пусть ярким будет настроение!

Желаю, Даня, счастья много,

Любви взаимной навсегда!

Пускай ведет тебя дорога

Туда, где спрятана мечта!

***

Побажаю, Данило,

Щоб ти дуже сильним був,

На шляху всіх перемагав,

Ніколи не сумував!

Щоб успіх тобі став братом,

І жилося завжди багато,

Щастя повні кишені

Щоб були постійно!

***

Данил, тебя я поздравляю,

Твой день рождения пришел,

И от души тебе желаю,

Чтоб жил счастливо, хорошо.

Чтобы друзья тебя, ценили,

Чтобы удача в гости шла,

Стороной беды обходили,

И чтоб на лад шли все дела!

***

Вітаю, Данило, з днем ангела! Хочу побажати, щоб все в житті було геніально і просто, щоб кожна ідея і прагнення приносили плоди успіху, щоб в тебе завжди була величезна сила і енергія, щоб тобою правили любов і щирість.

***

Поздравляю с днем ангела, Даниил. Доброго пути по жизни, лучших возможностей и идей, способностей и побед. Всегда будь настроен на позитив. Здоровья, любви дорогих людей, целеустремленности и процветания.

***

Вітаю, Данило! Бажаю бути завжди щасливим, бадьорим і усміхненим. Нехай рідні завжди будуть поруч, щоб поговорити, вислухати і дати пораду, а друзі допоможуть і підтримають!

***

Зі святом, Данило! Нехай Бог твою долю визначить як найбільш вдалу і благополучну. Хай щастя і радість в твою оселю входять щодня, нехай це буде твоєю заслугою. Бажаю зберігати в серці прагнення бути кращим!

Листівки та картинки до дня ангела Данила

Листівка в день ангела Данила Pinterest

Привітання з днем ангела Даниїла Pinterest

З днем ангела Даниїла Pinterest

Відео до дня ангела Данила

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За матеріалами: pozdravok.ru.