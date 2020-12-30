З Днем ангела Данила: привітання, відео, картинки та листівки
У середу, 30 грудня, власники імені Данило відзначають свій день ангела. Так, православна церква в цю дату вшановує пам'ять пророка Даниїла, а в народі свято відоме як Данилів день.
OBOZREVATEL спеціально для своїх читачів підготував привітання з іменинами Данила у віршах і прозі, листівки, картинки та відео.
Тебе желаю, Даниил,
Во всем удачи, вдохновения,
Здоровья крепкого и сил!
Пусть ярким будет настроение!
Желаю, Даня, счастья много,
Любви взаимной навсегда!
Пускай ведет тебя дорога
Туда, где спрятана мечта!
***
Побажаю, Данило,
Щоб ти дуже сильним був,
На шляху всіх перемагав,
Ніколи не сумував!
Щоб успіх тобі став братом,
І жилося завжди багато,
Щастя повні кишені
Щоб були постійно!
***
Данил, тебя я поздравляю,
Твой день рождения пришел,
И от души тебе желаю,
Чтоб жил счастливо, хорошо.
Чтобы друзья тебя, ценили,
Чтобы удача в гости шла,
Стороной беды обходили,
И чтоб на лад шли все дела!
***
Вітаю, Данило, з днем ангела! Хочу побажати, щоб все в житті було геніально і просто, щоб кожна ідея і прагнення приносили плоди успіху, щоб в тебе завжди була величезна сила і енергія, щоб тобою правили любов і щирість.
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Поздравляю с днем ангела, Даниил. Доброго пути по жизни, лучших возможностей и идей, способностей и побед. Всегда будь настроен на позитив. Здоровья, любви дорогих людей, целеустремленности и процветания.
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Вітаю, Данило! Бажаю бути завжди щасливим, бадьорим і усміхненим. Нехай рідні завжди будуть поруч, щоб поговорити, вислухати і дати пораду, а друзі допоможуть і підтримають!
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Зі святом, Данило! Нехай Бог твою долю визначить як найбільш вдалу і благополучну. Хай щастя і радість в твою оселю входять щодня, нехай це буде твоєю заслугою. Бажаю зберігати в серці прагнення бути кращим!Листівки та картинки до дня ангела Данила
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За матеріалами: pozdravok.ru.