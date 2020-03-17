З днем ангела Данила: гарні листівки, відео та вірші

17 березня православна церква вшановує пам'ять благовірного князя Данила Московського.
Водночас цього дня відзначається День ангела Данила. Як привітати Данила з іменинами: OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями.
День ангела Данила: як привітати
listivki.olkol.com
День ангела Данила: вірші
Тобі бажаю, Данило,
У всьому удачі, натхнення,
Здоров'я міцного і сил!
Нехай яскравим буде настрій!
***
День ангела Данила: як привітати
otkritkiok.ru
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Іменини Данила: гарні листівки
День ангела Данила: як привітати
otkritkiok.ru
День ангела Данила: як привітати
otkritkiok.ru
День ангела Данила: як привітати
listivki.olkol.com
День ангела Данила: як привітати
listivki.olkol.com
День ангела Данила: як привітати
listivki.olkol.com
День ангела Данила: відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що дратує чоловіків: як не можна чинити з коханою людиною.
Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".