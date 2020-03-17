З днем ангела Данила: гарні листівки, відео та вірші

17 березня православна церква вшановує пам'ять благовірного князя Данила Московського.

Водночас цього дня відзначається День ангела Данила. Як привітати Данила з іменинами: OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями.

День ангела Данила: як привітати listivki.olkol.com

День ангела Данила: вірші

Тобі бажаю, Данило,

У всьому удачі, натхнення,

Здоров'я міцного і сил!

Нехай яскравим буде настрій!

***

День ангела Данила: як привітати otkritkiok.ru

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Іменини Данила: гарні листівки

День ангела Данила: як привітати otkritkiok.ru

День ангела Данила: як привітати otkritkiok.ru

День ангела Данила: як привітати listivki.olkol.com

День ангела Данила: як привітати listivki.olkol.com

День ангела Данила: як привітати listivki.olkol.com

День ангела Данила: відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що дратує чоловіків: як не можна чинити з коханою людиною.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!