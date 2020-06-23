З Днем ангела Антоніни: привітання у віршах і прозі, картинки і відео

Православна церква 23 червня вшановує пам'ять мучениці Антоніни Кродамнської, діви, яка загинула в 313 році за відмову поклонитися язичницьким богам.

Цього дня власниці імені Антоніна відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання з іменинами Антоніни у віршах і прозі, смс, листівки та відео.

Іменини Антоніни: проза, вірші і смс

С именинами тебя, Антонина,

Будь всегда желанна и любима,

Пускай богатством будут для тебя года,

Пусть новости хорошие радуют тебя.

Пускай удача перед тобою двери открывает,

Пусть печали тебя не замечают,

Пусть на работе будет все отлично,

Пусть будет чудным все в жизни личной.

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Антоніна, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

З Днем ангела Антоніни

Антоніна наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Ангел, Нежность, Талант, Обаяние, Невероятная красота, Искренность, Неповторимость, Абсолютная уверенность, – милая Антонина, Тонечка, поздравляю тебя. Желаю тебе тонуть в океане счастья и любви, желаю всегда оставаться красивой, очаровательной и утонченной

***

Дорога Антоніна, я тебе від душі вітаю і побажати хочу, щоб на обличчі щиро сяяла усмішка, щоб очі світилися від щастя, щоб серце було сповненим кохання, щоб душа прагнула до заповітних мрій та добрих вчинків, щоб руки завжди були зайняті улюбленою справою, а ноги завжди йшли дорогою щастя.

Листівки та картинки до Дня ангела Антоніни

Іменини Антоніни osoblyva.com

День ангела Антоніни Pinterest

Привітання з Днем ангела Антоніни Pinterest

Листівка з Днем ангела Pinterest

Іменини Антоніни: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені озвучили головний спосіб продовження життя.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.