З днем ангела Антона й Антоніни: привітання та картинки з побажаннями
У суботу, 30 січня, власники імен Антон та Антоніна відзначають свій день ангела. Так, церква в цю дату вшановує пам'ять їхнього святого покровителя – подвижника та засновника відлюдницького чернецтва Антонія Великого, який жив у 3-4 століттях.
До іменин Антона й Антоніни OBOZREVATEL публікує привітання і побажання у віршах і прозі, відео, картинки і листівки.З днем ангела Антоніни: смс, вірші та проза
Хочу я тебя поздравить, Антон,
И счастья большого тебе пожелать,
В банке всегда иметь миллион,
Чтобы в реальность мечты воплощать!
Здоровья желаю тебе, словно сталь,
Взаимной любви и хороших друзей!
Тебя стороной пусть обходит печаль,
Чтоб солнце светило в жизни твоей!
***
Бажаю жити тобі щасливо,
Грошей – цілий мільйон,
Нехай щастить тобі безмірно,
Дорогоцінний наш Антон.
Усе тобі нехай вдається,
Будуть і радість і любов,
А гормон гарячої пристрасті
Нехай завжди хвилює кров.
***
Сегодня все для Антонины:
И комплименты, и цветы.
Я быть желаю позитивной,
Все воплощать свои мечты!
В душе весна пусть расцветает,
И соловьи поют всегда,
А жизнь лишь радость доставляет
Все предстоящие года!
***
Від щирого серця бажаю, Тоню,
Тобі здоров'я та добра,
Миттєвостей яскравих мільйони,
Любові взаємної й тепла!
Нехай щастить
Тобі завжди, в усіх справах!
Посмішки радісною не ховаючись,
Літай від щастя в хмарах!
***
Дорогая Антонина,
Пожелаю в праздник твой
Жизни радостной и дивной,
Долгих лет, любви большой.
Быть волшебною красоткой,
Комплименты получать,
Оптимизмом и заботой
Своих близких окружать!
***
Вітаю, Тонечко, тебе!
Так само будь здорова і красива,
Зігріває нехай все також доброта,
Будь завжди, звичайно ж, щасливою.
Нехай мрії збуваються скоріше,
І любов собою все заповняє,
Життя нехай стає світлішим,
І посмішки всюди оточують.
***
Прекрасна та чарівна Антоніна, від щирого серця вітаю тебе з днем ангела і бажаю великого і світлого щастя в житті. Будь чарівна, чудова і окрилена любов'ю. Нехай кожен день твого життя складається найкращим чином, нехай для тебе скрізь і всюди відкриті будуть дороги до перемоги.
***
Антон, с днем ангела! Пусть уверенность будет всегда твоим девизом в жизни, чтобы наперекор всем ветрам ты шел вперед и достигал поставленных задач и целей. Желаю достичь высот, успеха и побед.
***
Чарівна Антоніно, прошу прийняти привітання з днем твого ангела. Бажаю іскорок щастя і полум'я кохання, світлих надій, дощу успіху і везіння, яскравого сонячного настрою.
***
Антоніно, з днем ангела! Хочу побажати тобі добра, достатку і гармонії, ці складові є основною запорукою світлого і прекрасного майбутнього. Щастя тобі та натхнення, нехай з тобою завжди буде удача й успіх. Великих перспектив і впевненості в завтрашньому дні.Картинки та листівки до дня ангела Антоніни
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За матеріалами: pozdravok.ru.