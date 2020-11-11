З Днем ангела Анни: найкращі привітання та картинки
У середу, 11 листопада, власниці імені Анна відзначають свій день ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять преподобної Анни Віфінської, яка в чоловічому образі була подвижницею одного з монастирів на Олімпі.
До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
С днем ангела тебя, Анюта,
Пусть удается тебе все,
И жизнь пусть каждую минуту
Лишь радость и добро несет!
Будь хороша всегда, румяна,
На сердце счастье пусть царит!
Пускай с небес святая Анна
Тебя от слез и бед хранит!
***
Голос морських стихій,
Сонця грайливий промінь.
Ім’я твоє – наче хвиль прибій,
Що завжди приходить на спомин.
Аня, яскравих днів
У день іменин тобі!
Вірних друзів та гарних снів,
Багато добра та долі!
***
Пусть бережет тебя, Анюта,
Каждый день Святая Анна!
Желаю благ земных, уюта,
Живи счастливо постоянно!
Пускай сопутствует везение
Тебе всегда во всех делах!
Желаю вечного цветения,
Любви и радости в глазах!
***
Трохи норовлива, але мила, як дитя,
Анна наша – як примхлива хвиля,
Не даєш нам сумувати, ані дня!
З усіх Анничок, мабуть, лиш одна така,
що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,
А інколи приємно навіть помовчати…
І разом на вечірці в танці поскакати…
Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!
Щаслива будь, Анничко, довгих літ бажаю!
***
Пусть Ангел небесный
Тебя сохранит,
От глупых, нечестных
Людей защитит,
Не зря твое имя
Несет благодать,
Будь Богом любима
И смейся опять,
Сегодня, я знаю,
Грустить ведь нельзя,
И я поздравляю,
Анюта, тебя!
***
Я Тебе вітаю, мила Анна,
Бо Ангел Твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я Тобі любові і добра!
На многії і благії Твої літа!
***
Вітаю з Днем ангела Анни і в це світле свято від душі хочу побажати миру, радості, достатку та здоров'я, благополуччя, любові, гармонії і щастя. Нехай в житті завжди буде місце для доброї справи і справжнього дива!
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Сегодня – светлый праздник и в этот добрый день – в День ангела Анны я искренне желаю счастливой, благодатной жизни в мире любви и радости, хороших дел и мыслей. Пусть душа не знает обид и разочарований, пусть сердце громко поет и дарит близким людям надежду. Желаю здравия, неутомимой веры и силы.
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Вітаємо Анну з днем ангела. Нехай твоя дорога до щастя не буде занадто тернистою, а небесна покровителька завжди доглядає за тобою і береже від занадто крутих і складних поворотів. Бажаємо успіхів у коханні, роботі та житті.
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Милая моя Анюта! Пускай в жизни твоей всегда будет счастье и все Святые оберегают тебя от бед. Пускай любовь в твоей жизни всегда будет взаимная и огромная, пускай друзья будут настоящими и верными, а успех заслуженным и стабильным. Желаю, чтобы в твоей душе всегда горела яркая звезда добра, искренности, чистоты и настоящей веры.Картинки і листівки до Дня ангела Анни
Раніше OBOZREVATEL публікував православний календар на листопад 2020 року: віряни відзначають кілька важливих церковних свят.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.