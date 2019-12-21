З Днем ангела Анни: найкращі листівки і привітання у віршах і прозі

22 грудня православні християни відзначають День святої Анни, матері Богородиці, бабусі Ісуса Христа. Святу здавна шанували як покровительку подружнього життя і родовитості.

Також сьогодні з Днем ангела вітають усіх Ань. У свято OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Аннам з іменинами.

З Днем ангела Анни: привітання у віршах

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє – наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

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Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

Анно!

Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров’я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

Ангел хай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа хай заступить.

Хай тебе весь Всесвіт любить!

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Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім'ї любов та шану

Із днем ангела Анно!

День ангела Анни: привітання в прозі

– Вітаю з Днем Анни і в це світле свято від душі хочу побажати миру, радості, достатку і здоров'я, благополуччя, любові, гармонії і щастя. Нехай в житті завжди буде місце для доброї справи і справжнього дива!

– З Днем Анни! Нехай світле ім'я матері Пресвятої Богородиці стане твоїм захистом і життєвим оберегом. Хай береже тебе, дарує надію, чистоту помислів, силу щирої віри, мир і душевний спокій.

– Вітаю з Днем Анни. В це чисте і світле свято, в день великої події і доброго початку хочу побажати, щоб життя йшло в напрямку щастя і блага, щоб кожне діяння мало правильний сенс і успішний фінал, щоб Господь у скрутну хвилину міг послати свою допомогу, щоб щирість і яскраве світло душі завжди допомагали обирати праведний шлях.

– Сьогодні – світле свято і в цей добрий день – в День Анни я щиро бажаю щасливого, благодатного життя в світлі любові і радості, хороших справ і думок. Нехай душа не знає образ і розчарувань, нехай серце голосно співає і дарує близьким людям надію. Бажаю здоров'я, невтомної віри і сили.

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З Днем ангела Анни: листівки

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції, історію і про те, що не можна робити в католицьке Різдво. Це одне з найулюбленіших свят християн, у яке храми проводять урочисті меси, а в сім'ях прийнято дарувати і отримувати подарунки в спеціальних різдвяних шкарпетках.

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