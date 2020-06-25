З Днем янгола Анни: картинки, смс, привітання у віршах і прозі
У четвер, 25 червня, православні віряни відзначають набуття мощей і друге прославлення благовірної великої княгині Анни Кашинської. Ця свята була донькою ростовського князя Дмитра Борисовича, а згодом – дружиною князя Михайла Ярославича Тверського. У 14 столітті Анна прийняла чернечий постриг і стала настоятелькою Тверського жіночого монастиря.
Цього дня власниці імені Анна відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
З Днем ангела Анни: смс, привітання у віршах і прозі
Звучное имя твое означает
Божию милость, терпенье, смиренье.
Анну сегодня мы все поздравляем
И выражаем свое ей почтенье.
Будь же всегда ты такою прекрасной
Милой и доброй, такой как сейчас.
Пусть будет жизнь, как волшебная сказка.
Счастлива будь и собой радуй нас.
***
Я Тебе вітаю, мила Анна,
Бо Ангел Твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я Тобі любові і добра!
На многії і благії Твої літа!
***
***
С днем ангела тебя, Анюта,
Пусть удается тебе все,
И жизнь пусть каждую минуту
Лишь радость и добро несет!
***
Бажаєм, що мрії здійснились,
Бажаємо миру й добра,
І серце щоб Анни зігріли
Теплі та щирі слова!
Хай сяють на небі всі зорі,
Та доля нехай посміхається,
І навіть найважчії гори
З успіхом легко долаються.
***
Поздравляю с Днем Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!
***
Сьогодні – світле свято і в цей добрий день – в День Анни я щиро бажаю щасливого, благодатного життя в світі любові і радості, хороших справ і думок. Нехай душа не знає образ і розчарувань, нехай серце співає і дарує близьким людям надію. Бажаю здоров'я, невтомної віри і сили.
Листівки та картинки в День ангела Анни
Іменини Анни: відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня також відзначається Міжнародний день моряка.
За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.